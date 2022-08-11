Kaportacı Çelik, "Düğün Dernek" filminden esinlenerek eski otomobilini üstü açık hale getirdi - Son Dakika
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Kaportacı Çelik, "Düğün Dernek" filminden esinlenerek eski otomobilini üstü açık hale getirdi

11.08.2022 20:43

Kaportacı Çelik, "Düğün Dernek" filminden esinlenerek eski otomobilini üstü açık hale getirdi Kaportacı Mahmut Çelik, 25 bin lira masraf ettiği aracına çocuğu gibi baktığını söylediADANA Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Mahmut Çelik, 33 yaşındaki Renault Toros model otomobilini, "Düğün...

Kaportacı Çelik, "Düğün Dernek" filminden esinlenerek eski otomobilini üstü açık hale getirdi

Kaportacı Mahmut Çelik, 25 bin lira masraf ettiği aracına çocuğu gibi baktığını söyledi

ADANA Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Mahmut Çelik, 33 yaşındaki Renault Toros model otomobilini, "Düğün Dernek" filminden esinlenerek üstü açık hale getirip hayalini gerçekleştirdi.

Kozan Sanayi Sitesinde kaporta ustası olan Mahmut Çelik, elektrikçi oğlu ile birlikte 2 yıl önce Düğün Dernek filminden esinlenerek 1989 model Renault Toros model otomobilini üstü açık hale getirerek yeni ve ilgi çekici bir görünümüne kavuşturduklarını söyledi.

Kentin tarihi sokaklarında üstü açık aracı ile gezen Mahmut Çelik, bir çok kişinin fotoğraf çektirmek istediğini söyledi. Kendi araçlarını da üstü açık hale getirmek isteyenlerin ilgisi ve sorularıyla karşılaştığını anlatan Çelik, "Hayalim üstü araç sahibi olmaktı. Düğün Dernek filminde gördükten sonra hayalimi gerçekleştirdim. Yaklaşık 25 bin TL civarında masraf ettim. Bu araçlar şu an 60 bin TL civarında. Aracı bu hale getirmek için iki sene önce başladım. Çok kişinin dikkatini çekiyor. Yolda durduranlar oluyor. Sen mi yaptın diyorlar" dedi.

Şu an arabasının değerinin 100 bin TL civarında olduğunu söyleyen Çelik, "Çocukluğumdan beri Galatasaraylıyım. Ayrıca Adana Demirspor'u da severim. Motoru Galatasaray tutkum için sarı yaptım. Şimdi altlarını güçlendirdim. Resim çektirmek isteyen gelin damat aracı için soran oluyor. Gezmek isteyen oluyor. Aylık bakımlarını yapıyorum. Aracıma çocuğum gibi bakıyorum" şeklinde konuştu.

Aracında arabesk müzik dilemeyi sevdiği için Ferdi Tayfur müzikleri eşliğinde gezen Çelik, diğer sürücülerin artık kendisini sollamadığını yavaşlayıp fotoğrafını çekiyorlar. İlgiden çok memnum" dedi.

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Kaynak: İHA

Düğün Dernek, Renault, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaportacı Çelik, 'Düğün Dernek' filminden esinlenerek eski otomobilini üstü açık hale getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaportacı Çelik, "Düğün Dernek" filminden esinlenerek eski otomobilini üstü açık hale getirdi - Son Dakika
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