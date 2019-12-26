Kaportacı dükkanına ateş açan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaportacı dükkanına ateş açan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kaportacı dükkanına ateş açan 2 kişi yakalandı

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, para meselesi nedeniyle tartıştıkları kaporta ustası Ramazan Gündoğdu'nun iş yerine tabancayla ateş açıp kaçan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

Kaportacı dükkanına ateş açan 2 kişi yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, para meselesi nedeniyle tartıştıkları kaporta ustası Ramazan Gündoğdu'nun iş yerine tabancayla ateş açıp kaçan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

?Nazilli Sanayi Sitesi'nde kaportacılık yapan Ramazan Gündoğdu, dün saat 16.00 sıralarında gelen 2 kişi ile para meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından dışarı çıkan 2 kişi, bellerinden çıkardıkları tabancalarla iş yerine ateş açıp, geldikleri otomobille kaçtı. Şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, silah sesini duyan çevre esnafın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polisler, Gündoğdu ve esnafın ifadesi doğrultusunda kimliklerini belirlediği Ö.K. ve M.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. İki şüpheli, olaydan 2 saat sonra suç aleti tabancalarla birlikte yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.


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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:19 Kaynak: DHA
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