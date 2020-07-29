Kaportacı, müşterisinin aracını 1 yıl sonra yedek anahtarla çalmış (2)
SERBEST BIRAKILDISamsun'da dükkanına gelen bir müşterisinin aracını 1 yıl sonra yedek anahtarıyla çaldığı öne sürülen ve aynı aracın hurdasıyla değiştirmek isterken yakalanıp, gözaltına alınan kaportacı E.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDI
Samsun'da dükkanına gelen bir müşterisinin aracını 1 yıl sonra yedek anahtarıyla çaldığı öne sürülen ve aynı aracın hurdasıyla değiştirmek isterken yakalanıp, gözaltına alınan kaportacı E.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 05:17
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Kaportacı, müşterisinin aracını 1 yıl sonra yedek anahtarla çalmış (2) - Son Dakika
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