Kaportacı, müşterisinin aracını 1 yıl sonra yedek anahtarla çalmış (2) - Son Dakika

SERBEST BIRAKILDI

Samsun'da dükkanına gelen bir müşterisinin aracını 1 yıl sonra yedek anahtarıyla çaldığı öne sürülen ve aynı aracın hurdasıyla değiştirmek isterken yakalanıp, gözaltına alınan kaportacı E.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.