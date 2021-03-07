"Kapsamlı bir deprem yönetmeliğine sahibiz ama tek başına yetmiyor" - Son Dakika

"Kapsamlı bir deprem yönetmeliğine sahibiz ama tek başına yetmiyor"

07.03.2021 09:22

Deprem Haftası'nda konuşan Prof. Dr. Zekai Celep, "2018 Deprem Yönetmeliği, pek çok ülkenin yönetmeliğinden daha kapsamlı. Ancak yönetmeliğin tam olması tek başına yetmiyor.

Deprem Haftası'nda konuşan Prof. Dr. Zekai Celep, "2018 Deprem Yönetmeliği, pek çok ülkenin yönetmeliğinden daha kapsamlı. Ancak yönetmeliğin tam olması tek başına yetmiyor. Kuralların uygulanması da gerekiyor" dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün Deprem Haftası dolayısıyla düzenlediği "Binalarda Deprem Etkisi" konferansına, Türkiye'deki deprem yönetmeliklerinin hazırlayıcı kurullarında yer almış bir isim olan Prof. Dr. Zekai Celep konuk oldu.

"KURALLARIN PROJEYE YANSIMASI VE UYGULAMAYA GEÇİRİLMESİ GEREKİYOR"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zekai Celep, son deprem yönetmeliği hakkında bilgi vererek, "2018 Deprem Yönetmeliği, pek çok ülkenin yönetmeliğinden daha ileri birtakım kavramlara sahip kapsamlı bir yönetmeliktir. Ancak yönetmeliğin tam olması tek başına yetmiyor. Çünkü zincirin halkalarından sadece biri yönetmeliktir. Kuralların projeye yansıması ve uygulamaya geçirilmesi ise zincirin diğer önemli halkalarıdır" diye konuştu.

Tüm deprem yönetmeliklerinde hasar ve deprem tarifinin yer aldığını, hafif şiddetteki depremlerin yapının atlatabileceği depremler olduğunu söyleyen Celep, "Orta şiddetli depremde binada birtakım hasarlar olacağı ve bunların ancak güçlendirme ile giderilebileceği kabul edilir. Çok şiddetli depremlerin ise ortaya çıkma ihtimali düşüktür ancak burada da binalarımızın toptan göçmeye uğramaması ve can kaybının sınırlı olması için yönetmeliğe uyulmalıdır" ifadelerini kullandı.

"BETON KALİTESİNİN YETERSİZLİĞİ ÖNEMLİ BİR HASAR SEBEBİ"

Depremde binalarda meydana gelen hasar sebeplerini de anlatan Celep, beton kalitesinin yetersiz olmasının önemli bir hasar sebebi olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Hazır betonun yaygınlaşmasıyla hataların azaldığını ümit ediyoruz. Yerleşim konusunda ise hala hatalar var. Aslında herhangi bir masrafı gerektirmiyor, sadece dikkat etmek ve önemsemek gerekiyor. Donatının uygun ve yeterli konulması, düzeninin doğru olması önemli. Toplumsal bir kusurumuz yönetmeliğe uymayan binalar inşa etmemizdir. Mühendislik hizmeti almamış, projesi olmayan binalar, projesi varsa bile buna uymayan binalar var."

"KONUTLARDA GÜÇLENDİRME İŞLEMİ SINIRLI KALDI"

Mevcut binaların güçlendirilmesi için beton kalitesi ve içindeki donatının incelenmesi gerektiğine işaret eden Celep şunları kaydetti:

"Konutlarda güçlendirme işlemi sınırlı kaldı. Çünkü uygulaması kolay değil. İçinde oturanların taşınması gerek. Konutların birden çok sahibi var, fikir birliği kurmak gerek. Binalarımızda bir kusur varsa bu geniş bir insan sayısını ilgilendiriyor. Herkese bir kusur düşüyor. Kusurları minimuma indirmek, geçmişten ders çıkararak yeni inşaatlarımızı, yeni konutlarımızı yönetmeliğe uygun olarak inşa etmek ve mevcutlar için de alınacak tedbirlere katkıda bulunmamız gerekiyor."


Kapsamlı bir deprem yönetmeliğine sahibiz ama tek başına yetmiyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deprem Haftası, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kapsamlı bir deprem yönetmeliğine sahibiz ama tek başına yetmiyor' - Son Dakika


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