Son Dakika Haberleri: "Kapsayıcı İşbirliği Protokolü" imzalandı
Son Dakika Güncel 'Kapsayıcı İşbirliği Protokolü' imzalandı

"Kapsayıcı İşbirliği Protokolü" imzalandı

7 saat önce

Kırklareli Üniversitesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Kapsayıcı İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Kırklareli Üniversitesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Kapsayıcı İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Rektörülük Senato Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, protokolü Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür ile Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan imzaladı.

Rektör Şengörür, konuşmasında, protokol ile milli eğitim okullarında eğitim-öğretim hizmetinin desteklenmesinin amaçlandığını belirtti.

Üniversite ile birçok kurum arasında işbirliği protokollerinin yapıldığını ifade eden Şengörür, üniversitenin kurumlar ile işbirliğinde olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Üniversitenin akademik başarının dışında diğer alanlara da çok önem verdiğini aktaran Şengörür, "Kapsayıcı İşbirliği Protokolü ile bilim eğitimi, bilimsel etkinlik ve araştırma faaliyetleri, ulusal ve uluslararası projeler, sosyal sorumluluk projeleri, eğitici, öğrenme-öğretim süreçlerini destekleme, kariyer planlama ve meslek danışmanlığı, sağlıklı yaşam ve beslenme, kültür sanat ve spor, doğa çevre ve ekolojik yaşam gibi 10 farklı alanda işbirliğini içeriyor." dedi.

Kalkan da protokolün Kırklareli'ne faydalı olması temennisinde bulundu.

Kırklareli, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:56 Kaynak: AA
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