KAPSUL HALİNDE YUTTUKLARI UYUŞTURUCULAR MİDELERİNDEN ÇIKARILDI - Son Dakika
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KAPSUL HALİNDE YUTTUKLARI UYUŞTURUCULAR MİDELERİNDEN ÇIKARILDI

15.09.2022 10:54

ERZURUM'da narkotik polisinin 2 ayrı operasyonunda İran uyruklu 5 şahsın midelerinden 683 kapsül halinde uyuşturucu çıkarıldı.

ERZURUM'da narkotik polisinin 2 ayrı operasyonunda İran uyruklu 5 şahsın midelerinden 683 kapsül halinde uyuşturucu çıkarıldı.

Erzurum- Erzincan karayolu uygulama noktasında kontrol yapan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Eylül günü İran plakalı bir otobüsü durdurdu. Araçta yolcu olarak bulunan Mehdi B., Milad F. ve Siraus G.'nin hareketlerinden şüphelenen polis, röntgen çekimi için hastaneye götürdü. Yapılan muayene ve röntgen çekimi sonrası şüphelilerin uyuşturucuları kapsül haline getirerek yuttukları belirlendi. Hastanede yapılan çalışmayla 3 şüphelinin midesindeki toplam 210 kapsül içindeki 3 kilo 192 gram Afyon sakızı ile 62 kapsül halinde 709 gram eroin çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen 3 şüpheli 14 Eylül günü tutuklandı.

İLAÇLARDAN ŞÜPHELENDİLER

Narkotik polisi, 12 Eylül günü aynı uygulama noktasında yaptıkları aramada İran uyruklu Mesoud T. ile Soleman O.'nun çantalarında tokluk hissi veren ve mide bağırsak temizleyici ilaç bulunmasından şüphelendi. Hastanede röntgen filmleri çekilen şahısların 411 kapsül halinde yuttukları 2 kilo 953 gram afyon sakızı çıkarıldı. Adliyeye sevkedilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İran uyruklu 5 şüphelinin midelerinden uyuşturucu çıktı İran uyruklu 5 şüphelinin midelerinden uyuşturucu çıktı İran uyruklu 5 şüphelinin vücudundan 683 kapsül uyuşturucu çıktı İran uyruklu 5 şüphelinin vücudundan 683 kapsül uyuşturucu çıktı
Kaynak: DHA

Narkotik, Erzurum, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAPSUL HALİNDE YUTTUKLARI UYUŞTURUCULAR MİDELERİNDEN ÇIKARILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAPSUL HALİNDE YUTTUKLARI UYUŞTURUCULAR MİDELERİNDEN ÇIKARILDI - Son Dakika
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