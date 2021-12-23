Kapsül Teknoloji Platformu 2022 TEKNOFEST ve Girişimcilik Programı Başvuruları Başladı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, teknolojinin geldiği son noktayı takip ederek özellikle gençlere yönelik bu alanda önemli projeler hayata geçirdiklerini, Kapsül Teknoloji Platformu'nun da bunlardan birisi olduğunu söyledi.

Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunmak, ülkemizin teknoloji alanında yaptığı atılımların devamını sağlamak ve Konya'yı bir teknoloji üssü haline getirmek için kurdukları platformun yeni nesil gençlik çalışmaları alanında yerelde oluşturulmuş ilk teknoloji gelişim projesi olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Bünyesinde bulunan takımlara eğitim, mentör desteği, ihtiyaç duydukları teknik ve teknolojik malzeme desteği gibi farklı imkanlar sunuyoruz. Bu sayede katma değeri yüksek teknoloji çalışmalarına öncülük etmiş oluyoruz. Gençlerimizin önünü açarak onlara her alanda destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

2022 Yılı TEKNOFEST ve Girişimcilik Programı kapsamında yüz takımı destekleyeceklerini açıklayan Başkan Altay, ilgili gençlere son başvuru tarihi 3 Ocak 2022 olan programa kayıt yaptırmaya davet etti.