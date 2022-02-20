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Kapsül Teknoloji Platformu'ndan "Hayallerine Start Ver" Etkinliği - Son Dakika

Kapsül Teknoloji Platformu'ndan "Hayallerine Start Ver" Etkinliği

20.02.2022 14:10
Kapsül Teknoloji Platformu'ndan "Hayallerine Start Ver" Etkinliği

Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunmak ve Konya'yı bir teknoloji üssü haline getirmek amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kapsül Teknoloji Platformu tarafından "Hayallerine Start Ver" etkinliği gerçekleştirildi.

Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunmak ve Konya'yı bir teknoloji üssü haline getirmek amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kapsül Teknoloji Platformu tarafından "Hayallerine Start Ver" etkinliği gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Tantavi Kültür Merkezi'ndeki "Hayallerine Start Ver" etkinliğine Kapsül Teknoloji Platformu paydaşlarından ASELSAN Konya ve İnnoPark ekibinin yanı sıra Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Alper Oral'ın da katıldığı belirtildi.

ASELSAN Konya Mühendislik Direktörü Serkan Güvey, Kapsül Teknoloji Platformu Koordinatörü Mehmet Ali Tulukcu ve İnnoPark Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Botsalı'nın sunum yaptığı ifade edildi.

Kapsül Teknoloji Platformu'nun, TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya katılmak için çeşitli çalışmalar yürüttükleri kaydedilen açıklamada, "Kapsül Teknoloji Platformu, 2022 yılında toplam 100 takıma destek verecek. Bu takımlardan 70'inin açıklanmasının ardından diğer 30 takım ise TEKNOFEST ön eleme sürecinin ardından yeniden açılacak başvurular arasından seçilecek. Platform, seçilen takımlar için mentör, eğitim, malzeme, ofis imkanı desteğinde bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

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Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Milli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapsül Teknoloji Platformu'ndan 'Hayallerine Start Ver' Etkinliği - Son Dakika


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