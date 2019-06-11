Son Dakika Haberleri: Kaptan adli kontrol şartıyla serbest kaldı
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Kaptan adli kontrol şartıyla serbest kaldı

7 saat önce

Bursa'da yüzmek için denize atlayan 3 yolcusundan birinin öldüğü teknenin kaptanı gözaltına alınırken, kadın sahibi hakkında da soruşturma başlatıldı.

Kaptan adli kontrol şartıyla serbest kaldı, System.String[]
Bursa'da yüzmek için denize atlayan 3 yolcusundan birinin öldüğü teknenin kaptanı gözaltına alınırken, kadın sahibi hakkında da soruşturma başlatıldı. Gemlik Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan ve "taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan" adliyeye sevk edilen kaptan Tolga D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, pazar günü öğle saatlerinde Kurşunlu Mahallesi'ndeki yat limanına gelen 4'ü çocuk 10 kişilik grup, E.D. isimli kadına ait olduğu öğrenilen 1999 yapımı 6.5 metrelik tekne ile denize açıldı. Tekne limanlar bölgesi açıklarına geldiği sırada teknede bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yaman Şipka ile Natalie ve Serdar Sincan çifti yüzmek istediklerini belirterek denize atladı. 3 kişinin denizde yüzdüğü sırada esen poyraz sebebiyle tekne bir müddet sürüklendi. Yüzen 3 kişinin tekneden uzaklaştığını fark eden kaptan Tolga D, tekneyi çalıştırıp yanlarına gitmek istedi. Ancak tekne çalışmadı. Teknedeki halatı yüzen 3 kişiye doğru atıp onları tekneye çekmek isteyen kaptan, halat kısa gelince bunda da başarılı olamadı.

Yüzmek için denize atlayan 3 yolcusundan birinin öldüğü, birinin birinin ise halen arandığı teknenin kaptanı Tolga D, Gemlik Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla sahil güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusu tamamlanan Tolga D, "Birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek, 1 kişinin taksirle yaralanmasına sebebiyet vermek ve deniz güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu biten kaptan Tolga D, tutuklama talebi ile sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:45 Kaynak: İHA
Gemlik, Bursa, 3. Sayfa
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