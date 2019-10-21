Son Dakika Haberleri: Kaptan Akdoğan'a görkemli düğün
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Kaptan Akdoğan'a görkemli düğün

39 dakika önce

Hakkari'de ortopedik engelli Hayrettin Akdoğan, görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi.

Kaptan Akdoğan'a görkemli düğün, System.String[]

Hakkari'de ortopedik engelli Hayrettin Akdoğan, görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi.


Ortopedik engelli olan ve aynı zamanda Sümbül Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Kaptanı Hayrettin Akdoğan, Şemdinli ilçesi Akbal köyünde ikamet eden Kamile Özalp ile dünya evine girdi. Hayrettin ve Kamile çiftin düğün törenine Bedensel Engeliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, sporcu arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.


Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Kaptanı Hayrettin Akdoğan, bu mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:34 Kaynak: İHA
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