Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın

Şampiyonluğu son haftaya kadar kovalayan ve averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da Fatih Terim, sezonun tamamlanmasıyla yeni yönetimin önünü açmak adına görevi bıraktı. Terim'in İstanbul'dan ayrılmasıyla takım kaptanı Arda Turan'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

"SEVİNCE BÖYLE BAKARSIN"

Fatih Terim'e karşı olan sevgisini birçok kez dile getiren Arda, Terim ile olan bir fotoğrafını duygusal notla paylaştı. Arda, 'Sevince böyle bakarsın..." notunu düştü. Sarı-Kırmızılı takımın taraftarları kısa süre içerisinde bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.