Kaptan Atiba'yla 1 yıl daha - Son Dakika

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Atiba'yla 1 yıllık anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcuya 500 bin Euro ödeme yapacak.

Beşiktaş, tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Sezon sonunda sözleşmesi sona eren Atiba'yla yapılan görüşmenin kısa sürmesi dikkat çekti. Siyah-beyazlı formayı yeniden giymek isteyen ve yönetimle pazarlık yapmayan Atiba, kendisine teklif edilen 500 bin Euro ücreti kabul etti. Beşiktaş'ta 1 yıl daha forma giyecek olan Atiba'nın daha sonra teknik heyette yer alması bekleniyor.

(İHA)