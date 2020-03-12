Kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Hint Okyanusu'nda kaptanı olduğu gemide bıçaklanarak öldürülen Bora Ekşi'nin katili Türkiye'ye getirilmesinin ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.

Hint Okyanusu'nda kaptanı olduğu gemide bıçaklanarak öldürülen Bora Ekşi'nin katili Türkiye'ye getirilmesinin ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, "İngiliz donanmasının kaptanı sandım, bıçakladım" dediği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Aralık ayında Hint Okyanusunda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, İnce Karadeniz gemisi Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açılmış, geminin kaptanı Bora Ekşi, daha önce tartıştığı makine yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybetmişti. Daha sonra mürettebat tarafından etkisiz hale getirilen Ergin A. Sri Lanka'da güvenlik güçlerine teslim edilmişti.

Ergin A., Sri Lanka hükumetinden teslim alınarak bu sabah saatlerinde İstanbul'a getirildi. Şüpheli Ergin A. sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

"İNGİLİZ DONANMASININ KAPTANI SANDIM, BIÇAKLADIM"

Şüpheli Ergin A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Bora Ekşi'yi İngiliz donanmasının kaptanı sandım ve kendisini bıçakladım" dediği öğrenildi. Ergin A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

Kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Bora Füzesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:30 Kaynak: İHA
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