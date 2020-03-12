Kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi Kaptan Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldüren zanlı, "İngiliz donanmasının kaptanı sandım, bıçakladım" Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi Hint Okyanusu'nda kaptanı olduğu gemide...

Kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Kaptan Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldüren zanlı, "İngiliz donanmasının kaptanı sandım, bıçakladım"

Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Hint Okyanusu'nda kaptanı olduğu gemide bıçaklanarak öldürülen Bora Ekşi'nin katili Türkiye'ye getirilmesinin ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, "İngiliz donanmasının kaptanı sandım, bıçakladım" dediği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz aralık ayında Hint Okyanusunda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, İnce Karadeniz gemisi Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açılmış, geminin kaptanı Bora Ekşi, daha önce tartıştığı makine yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybetmişti. Daha sonra mürettebat tarafından etkisiz hale getirilen Ergin A. Sri Lanka'da güvenlik güçlerine teslim edilmişti.

Ergin A., Sri Lanka hükumetinden teslim alınarak bu sabah saatlerinde İstanbul'a getirildi. Şüpheli Ergin A. sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

"İngiliz donanmasının kaptanı sandım, bıçakladım"

Şüpheli Ergin A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Bora Ekşi'yi İngiliz donanmasının kaptanı sandım ve kendisini bıçakladım" dediği öğrenildi. Ergin A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Bora Füzesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:13 Kaynak: İHA
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