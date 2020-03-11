Kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı Türkiye'ye iade edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı Türkiye'ye iade edildi - Son Dakika

Kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı Türkiye'ye iade edildi

7 saat önce

Kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı Türkiye'ye iade edildi Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı Türkiye'ye getiriliyor Hint Okyanusu'nda kaptanı olduğu gemide bıçaklanarak öldürülen Bora Ekşi'nin katil zanlısı Sri Lanka'dan Türkiye'ye getiriliyor.

Kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı Türkiye'ye iade edildi, System.String[]

Kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı Türkiye'ye iade edildi

Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı Türkiye'ye getiriliyor

İSTANBUL - Hint Okyanusu'nda kaptanı olduğu gemide bıçaklanarak öldürülen Bora Ekşi'nin katil zanlısı Sri Lanka'dan Türkiye'ye getiriliyor.

Olay, geçtiğimiz Aralık ayında Hint Okyanusunda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, İnce Karadeniz gemisi Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açılmıştı. Daha sonra, geminin kaptanı Bora Ekşi, daha önce tartıştığı makine yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Mürettebat tarafından etkisiz hale getirilen Ergin A. Sri Lanka'da güvenlik güçlerine teslim edilmişti.

Kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı Ergin A.'nın olaydan yaklaşık 3 ay sonra bugün, Sri Lanka'nın Colombo şehrinden Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.

Bora Füzesi, Sri Lanka, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:14 Kaynak: İHA
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