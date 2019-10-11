Son Dakika Haberleri: Kaptan bu kez sahada olacak!
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Kaptan bu kez sahada olacak!

17 dakika önce

Emre'nin yetişememesi durumunda Güneş'in ilk 11'deki tercihi ise antrenmanlarda as takımla çalışan İrfan Can Kahveci olacak.

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Emre'nin yetişememesi durumunda Güneş'in ilk 11'deki tercihi ise antrenmanlarda as takımla çalışan İrfan Can Kahveci olacak.

İrfan Can, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:46 
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