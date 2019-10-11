Kaptan bu kez sahada olacak!
17 dakika önce
Emre'nin yetişememesi durumunda Güneş'in ilk 11'deki tercihi ise antrenmanlarda as takımla çalışan İrfan Can Kahveci olacak.
Emre'nin yetişememesi durumunda Güneş'in ilk 11'deki tercihi ise antrenmanlarda as takımla çalışan İrfan Can Kahveci olacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:46
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