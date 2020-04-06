Kaptan Demir Çelik Şirketler Grubu'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

Kaptan Demir Çelik Şirketler Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek verdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan kampanyaya 1 milyon lira destek sağlandı.

Grup daha önce de salgınla mücadele kapsamında çalışanlarına bir asgari ücret tutarında ikramiye vermişti.