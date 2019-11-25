Son Dakika Haberleri: Kaptan Emre bu kez gemiyi kurtaramadı
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Kaptan Emre bu kez gemiyi kurtaramadı

6 saat önce

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor maçından sonra Ersun Yanal'a tepkiler artıyor.

Kaptan Emre bu kez gemiyi kurtaramadı, System.String[]

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor maçından sonra Ersun Yanal'a tepkiler artıyor. Yanal'ın savunmadan yana kullandığı değişiklikler beğenilmezken, kaptan Emre Belözoğlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamayıp kötü bir ilk yaşadı.

Süper Lig'in 12'nci haftası geride kalırken Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçında 1 puanla yetindi. Kaptan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli forma ile kullandığı 11 penaltıda fileleri havalandırırken dünkü maçta bir ilki yaşadı. Karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderemeyen başarılı futbolcu büyük üzüntü yaşadı. Kariyerinde alışık olmadığı bir şekilde duygu yaşayan Emre Belözoğlu, kendisine güven duyan taraftarları da hayal kırıklığına uğrattı.

ERSUN YANAL ŞAŞIRTTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kadro tercihi ile şaşırttı. Ligde son iki haftadır oynanan Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor maçlarında yaptığı değişiklikler ile performansı beğenilmeyen Yanal, tepkilerin odağı oldu. Kasımpaşa ve Malatyaspor maçlarında yaptığı 6 değişikliğin 5'ini savunma öncelikli yapan Yanal, eleştiri oklarını üzerine topladı.


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Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:27 Kaynak: DHA
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