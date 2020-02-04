Kaptan Gülcan: "Hayallerimiz var" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kaptan Gülcan: 'Hayallerimiz var' - Son Dakika Spor

Kaptan Gülcan: "Hayallerimiz var"

7 saat önce

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde play-off mücadelesi veren Berlin Döner Antalyaspor'un takım kaptanı Gülcan Tanrıverdi, Sultanlar Ligi'ni sonuna kadar kovalayacaklarını söyledi.

Kaptan Gülcan:

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde play-off mücadelesi veren Berlin Döner Antalyaspor'un takım kaptanı Gülcan Tanrıverdi, Sultanlar Ligi'ni sonuna kadar kovalayacaklarını söyledi.


Takımın son haftalarda aldığı başarılı sonuçların takım içindeki mükemmel uyumla gerçekleştiğini anlatan Antalyaspor'un takım kaptanı Gülcan Tanrıverdi, "Tüm takım oyunun içinde. Herkes hata yapan arkadaşını destekliyor, hep birlikte ayağa kalkıyor. Şu an sonuna kadar mücadele eden, maçı kazanmak için varını yoğunu ortaya koyan bir takımımız var" dedi.


Takım olarak bu sezonu 1. Lig'e uyum sezonu olarak gördüklerini ancak maç kazandıkça hedeflerinin büyüdüğünü anlatan kaptan Gülcan, "13 yaşında voleybol oynamak için şehir dışına çıkmış bir sporcu olarak Antalya'ya dönüp kendi şehrimde, ailemin, akrabalarımın, arkadaşlarımın ve en önemlisi hemşerilerimin önünde maç yapmak en büyük hayalimdi. Bana ve arkadaşlarıma bu fırsatı veren yöneticimiz Alp Özel ve kulübümüzün hayalleri bizim de hayallerimiz oldu. Antalya ve Antalyasporumuz için, Antalya'nın kızları ile Sultanlar Ligi'ne kadar planlanan programın sonuna kadar içinde olmak şu anda tek dileğim" diye konuştu. - ANTALYA

Antalyaspor, voleybol, Berlin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:38 Kaynak: İHA
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