Kaptan kadın polis her göreve hazır - Son Dakika

Kaptan kadın polis her göreve hazır

08.03.2021 16:53
Kaptan kadın polis her göreve hazır, System.String[]

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan kadın kaptan polis, aldığı eğitimlerle her göreve hazır.İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü kadrosunda çalışan 41 yaşındaki kaptan polis Yeliz Çalışkan, başarılı çalışmalarıyla herkesin takdirini kazanıyor.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan kadın kaptan polis, aldığı eğitimlerle her göreve hazır.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü kadrosunda çalışan 41 yaşındaki kaptan polis Yeliz Çalışkan, başarılı çalışmalarıyla herkesin takdirini kazanıyor. Aldığı eğitimlerle arama kurtarma dahil hemen hemen her operasyona katılan Çalışkan, denizden gelebilecek tehdit ve denizin su mahalli olduğu yerlerde güvenliği sağlamak için görev yapıyor.

Gören herkesin takdirini toplayan kadın kaptan polis, eğitimlerini de aralıksız sürdürüyor. - MERSİN

Kaptan kadın polis her göreve hazır
Kaptan kadın polis her göreve hazır
Kaptan kadın polis her göreve hazır

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Polis, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kaptan kadın polis her göreve hazır - Son Dakika


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