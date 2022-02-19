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Kaptan Kırk'ten İtiraf: "Uzay Beni Etkilemedi" - Son Dakika

Kaptan Kırk'ten İtiraf: "Uzay Beni Etkilemedi"

19.02.2022 11:44
Kaptan Kırk'ten İtiraf: "Uzay Beni Etkilemedi"

Star Trek... Uzay Yolu... Efsane serinin efsane uzay komutanı Kaptan Kirk'ü canlandıran William Shatner, Ekim 2021'de Blue Origin'in düzenlediği seyahatle uzaya çıkmıştı.

Star Trek… Uzay Yolu… Efsane serinin efsane uzay komutanı Kaptan Kirk'ü canlandıran William Shatner, Ekim 2021'de Blue Origin'in düzenlediği seyahatle uzaya çıkmıştı.

Hatta 90 yaşındaki Shatner, bugüne kadar uzayı gören en yaşlı insan olmuştu. Sanırız ilk heyecan geçti ki…

"ÖLÜM GİBİYDİ"

'Kaptan Kirk' aylar sonra ilginç açıklamalarda bulunup etkilenmediğini söyledi:

Roketin yükselmesi, bir denizaltının suya dalması gibiydi.

Sonra bir anda gözlerim karardı. Sanki bir mağaranın içindeydik.

Dokunabileceğinizi hissettiğiniz bir karanlık. Kaygı vericiydi. Ölüm gibiydi.

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Blue Origin, Uzay Yolu, Star, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Kaptan Kırk'ten İtiraf: 'Uzay Beni Etkilemedi' - Son Dakika


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