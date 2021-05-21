SPOR Kaptan Kürşat, BB. Erzurumspor başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)-

Erzurumspor'un kapatılmadan önce, 1'inci Lig'de mücadele ettiği 3 sezon kaptanlığını yapan Kürşat Karakaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Süper Lig'de 2020-21 sezonunda küme düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kongre hazırlıkları başladı. Haziran ortası ya da sonunda yapılması planlanan kongrede aday olmayı planlayan kapatılan Erzurumspor'un o zamanki adıyla 1'inci Lig'de 3 sezon kaptanlığını yapan Kürşat Karakaş, Palandöken Kayak Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Erzurumspor forması giyen takım arkadaşlarıyla birlikte basının karşısına geçen Karakaş, ilk olarak 2015 yılında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la ilgili proje hazırlayarak yola çıktıklarını söyledi. Yeniden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni dönemiyle ilgili çok daha farklı projeleri bulunduğunu anlatan Karakaş, başta Erzurum olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi kilit şehirlerdeki hemşehrilerinden olumlu tepkiler aldığını kaydetti.

"BENİM DAVAM YÖNETİCİ OLMAK, BAŞKAN OLMAK DEĞİL, ERZURUM ŞEHRİMİZE BİLGİ, BİRİKİM VE LİYAKATİMİZLE DEĞER KATABİLMEKTİR"

Futbolculuğu dönemindeki inatçı karakterinin yöneticilikte de devam ettiğini ifade eden Karakaş, "İnatçılığım, kendimle alakalı değil. İstanbul'da oturuyorum, oradan Erzurum'a baktığımda sportif manada bazı şeylerin eksik yapıldığın hissediyorum. Erzurum ve Erzurumspor'a ne katabilirimin peşindeyiz. Benim davam yönetici olmak, başkan olmak değil, Erzurum şehrimize bilgi, birikim ve liyakatimizle değer katabilmektir" diye konuştu.

"SAĞLIKLI BİR ZEMİN OLUŞURSA KONGREDE ADAYLIĞIMIZI KOYACAĞIZ"

Erzurum'da bulunduğu süre içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen başta olmak üzere sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştüğünü anlatan Karakaş, "Adaylığımla ilgili Başkanımız Mehmet Sekmen'le görüştük. Bir, iki defa daha bir araya geleceğiz. Sağlıklı bir zemin oluşursa kongrede adaylığımızı koyacağız" dedi.

Gelecek sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek olan BB. Erzurumspor'da 4-5 futbolcu kaldığını vurgulayan Karakaş, mevcut yönetimin Temmuz'da başlayacak kampa kadar transferleri yapması gerektiğini söyledi.