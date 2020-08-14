Kaptan Mahmutoğlu: "Hedefimiz her zaman ki gibi şampiyonluk" - Son Dakika

Kaptan Mahmutoğlu: "Hedefimiz her zaman ki gibi şampiyonluk"

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Hangi kupalar varsa hepsine adayız" dedi.

Kaptan Mahmutoğlu:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Hangi kupalar varsa hepsine adayız" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda kaptan Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan 'Kamp Günlüğü' programının konuğu oldu. Mahmutoğlu, "Hedefimiz her zaman ki gibi şampiyonluk. Hangi kupalar varsa hepsine adayız" dedi.

Topuk Yaylası kampını değerlendirerek sözlerine başlayan Melih, "Topuk Yaylası'na iki sene önce gelmiştik. Burası sporcu için kamp yapılacak muhteşem bir tesis. İstanbul'a yakın olması da önemli. Senelerdir bu kamplar için yurt dışına gidildi. Kendimizin böyle bir imkanının olması bizim için çok önemli. Bizler sporcular olarak çok şanslıyız. Çünkü her şey elimizin altında. Ortam çok güzel, hava çok güzel. Her şey muazzam. Yeni sezon hazırlıklarını da böyle yüksekliklerde yapmak herkes için önemlidir. Biz de buraya geldik. En son maçımızı 15 Mart'ta yapmıştık. Daha sonrasında hiç yaşamadığımız bir nedenden dolayı bir araya girdik. Şu an önümüzde sezona hazırlanacak vaktimiz de var. Yeni hocamız ve yeni oyuncularımız var. Heyecanlıyız. Şu an gayet güzel. Çok keyifli bir ortamımız var" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR HAVA YAKALADIK"

Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Igor Kokoskov'un oyun anlayışını hakkında konuşan Melih, Mahmutoğlu, "Obradovic ile arasında tabii ki farklılıklar var. Bu da gayet doğal. Hocamız da bunun bilincinde. Hocamız, Zeljko ile de bundan önce görüştü. Bizim neler oynadığımızı, hangi taktiklerle oynadığımızı zaten biliyor ama onun basketbol görüşü, oynatışı daha farklı olabilir. Bu da doğaldır. Biz de onunla beraber güzel bir hava yakaladık. Gerçekten çok sıcakkanlı. Basketbolu ve çalışmayı çok seven bir hoca. Kendisini de kanıtlamış. NBA'de çalışmış, Slovenya milli takımıyla da şampiyonluk yaşamış kariyerli bir hoca. Biz de onunla çalıştığımız için şanslıyız. Ben buraya 7 sene önce Obradovic ile beraber geldim. Onunla çalıştım. Çok büyük şampiyonluklar yaşadık. Onun bendeki yeri her zaman başkaydı. Hep de öyle olacak. Fenerbahçe'de çok büyük emekleri oldu. Ben ona bir kez daha buradan teşekkür etmek istiyorum. Şu an Fenerbahçe sayesinde herkes zirveye ulaşabileceğini düşünüyor. Anadolu Efes de öyle bir takım kuruyor. Onlar da oraya oynuyor. Türk basketbolu için çok önemli. Bu sene de yeni bir oluşumla hedeflerimiz her zamanki gibi yine şampiyonluklar kazanmak. O yönde de çalışmaya başladık. Hocamızın mantalitesini biz de anlamaya çalışıyoruz. Herkes tam konsantre bir şekilde burada idmanlarını yapıyor. Yavaş yavaş güzel bir tempoda ilerliyoruz. Gördüğüm kadarıyla herkes de hazır gelmiş. Vücut olarak herkes hazır. Şu an sadece herkes beyin olarak hocanın ne istediğini öğrenmeye çabalıyor. Güzel ve keyifli bir ortam var. Yeni arkadaşlarımızla burada daha sıcak bir ortam var. Daha yakınız. Pazar gününe kadar buradayız. O güne kadar da en iyi şekilde çalışacağız. Sonrasında da İstanbul'da hazırlık maçlarına kadar güzel bir dönem bizi bekliyor." dedi.

"DAHA ÇOK KOŞAN, DAHA ATLETİK BİR TAKIM OLDUK"

Yeni sezonda taraftarların nasıl bir Fenerbahçe Beko izleyeceklerinin de sinyallerini veren Kaptan Mahmutoğlu, "Şimdiye kadar görünenden daha farklı olabilir. Daha çok koşan bir takım izleyecekler. Zaten takıma gelen oyuncular da bu yönde. Daha çok koşan, daha atletik oyunculardan kurulu bir takım olduk. Hazırlık maçları başlayınca daha da iyi anlayacağız. Takım bunu daha da oturtacak. 7 senedir görünen takımdan biraz daha farklı bir takım görünebilir. Bu da gayet doğaldır. Çünkü hocanın bizden istediği bu. Zamanla daha da iyi anlayacağız" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ HER ZAMANKİ GİBİ ŞAMPİYONLUK"

EuroLegue fikstürü hakkında da konuşan Melih Mahmutoğlu, "Fikstüre İstanbul'da başlamak her zaman avantajlıdır. Tabii ki nasıl bir sene olacağı da soru işareti. Seyircisiz olacağı için her takım dezavantajlı olacak. Bir takım ne kadar iyi hazırlanırsa en iyi şekilde sezona başlar ama şu anda pek de bir şey söyleyemiyorum. Bir hafta önce de Türkiye ligi başlayacak. O zamana kadar olan hazırlık maçları bizim için belirleyici olacak. Hedefler her zamanki gibi şampiyonluk. Türkiye Ligi şampiyonluğu, EuroLeague şampiyonluğu… Hangi kupalar varsa hepsine adayız. Onun için de önümüzdeki bir aynı çok iyi geçirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda EuroLegue'in alacağı önlemleri de değerlendiren Mahmutoğlu, "Bize göre en önemlisi özel uçakların olması. Salonlarda önlemler her türlü alınıyor ama uçuşlar problem olabilir. Bunların hepsi sorun. Bizim de duyduğumuz özel uçakların olacağı yönünde. İnşallah o yönde de ciddi bir ilerleme olur. Geçen sezon oynanmaması yönünde karar doğruydu. Artık önemli olan bu sene sağlıklı bir şekilde maçlara çıkıyor olabilmemiz" dedi.

"BİZE DÜNYA'NIN EN GÜZEL TAKIMI' DİYORLAR"

Takımın yeni yapılanması hakkında da görüşlerini belirten Melih, "Giden oyuncuların hepsi Fenerbahçe'ye değer kattı. Başarılar kattı. Bunu zaten herkes söylüyor. Herkes de farkında. Sporun içinde olacak şeyler. Gidenler, gelenler her zaman olacak. Önemli olan oynadıkları süre zarfında Fenerbahçe'ye neler kattıkları. Bu oyuncuların hepsi Fenerbahçe tarihine geçmiş oyuncular. Hepsi EuroLegue Kupası kaldıran oyuncular. Her zaman konuşulacaklar. Hepsi güzel bir şekilde ayrıldılar. Hocayla da aynı şekilde. Önemli olan bu. Hayatınız boyunca bir kulübe bağlı olamayabiliyorsunuz. Sporun içinde olan şeyler. Gelen oyuncular da gelen hoca da aynı kalitede ve aynı seviyede oyuncular. Tabii ki ayrılıklar üzücü. Biz de alışmışız. 6 senedir, 7 senedir beraber oynuyorduk. Ayrı bir ilişkimiz var. Ama bunlar sporun içinde olan şeyler. Onlar da çok değerli kulüplere gittiler. Hepsine başarılar diliyorum. Fenerbahçe taraftarı da onları unutmayacak. Onlar da Fenerbahçe'yi unutmayacak. Şimdi önemli olan gelecek sezona ne kadar iyi başlayacağımız. Gelen oyuncuları giden oyuncular gibi taraftarlarımız benimseyecektir. Ben buna yüzde 100 inanıyorum. Onlar da çok karakterli oyuncular. Yine güzel bir ortam yaratacağız. Güzel bir takım olacağız. Bize 'Dünyanın en güzel takımı' diyorlar. Yine aynı şekilde sahaya çıkıp savaşımızı vereceğiz. Sonunda da kupalara ulaşırız inşallah" dedi.

"OBRODOVİC'İN HEM KULÜBÜMÜZ HEM DE BENİM İÇİN ÇOK AYRI BİR YERİ VAR"

Takımın eski Başantrenörü Zeljko Obraodovic'in hem Fenerbahçe için hem de kendisi için çok ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Melih Mahmutoğlu, "Biz bütün yaz konuştuk. Hep bağlantı içerisindeydik. En son kulüpte de karşılaştık. Sarıldık. Benim için önemli bir insan. Hayatımda her zaman öyle kalacak. Biraz onun tatil programı hakkında konuştuk. Benim Türkiye'de güzel gezdiğimi biliyor. Hem kulüp için hem benim için çok ayrı bir yeri var" şeklinde konuştu.

Son olarak dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına ilişkin uyarılarda bulunan Mahmutoğlu, "Umarım pandemiden uzaklaştığımız bir yıl olur. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kurallara uyulmadığını görüyoruz. Vakalar da artmış durumda. Biraz daha dikkat edersek hepimiz için sağlıklı bir sene olur" dedi.

(Enes Bektaş/İHA)

Melih Mahmutoğlu, Malcolm Thomas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 08:37

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaptan Mahmutoğlu: 'Hedefimiz her zaman ki gibi şampiyonluk' - Son Dakika
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