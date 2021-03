Kaptan Muslera, Galatasaray ile nikah tazeledi

Mustafa Cengiz: Böyle bir saygınlığı lafla alamazsın

"İki rakibimiz de üzülmesin, orta yolu bulsunlar"

"Hocamızın her şeyden haberi var"Abdurrahim Albayrak: Muslera benim sağ kolum"Luyindama ve Marcao'da da sona yaklaştık"Yusuf Günay: Dünyada örnek gösterilebilecek bir kişilikMuslera: Zamanında ne kadar doğru bir karar verdiğimi anlayabiliyorum"Ne kadar kupa varsa kazanmak istiyoruz""Uzun vadeli düşünmek istemiyorum, önemli olan Galatasaray""Türk kaleciliğinin ne kadar iyi yerlerde olduğunu görebiliyorum""Bütün takım taraftarlarından ilgi görmek çok değerli""Zor anımda bütün ülke arkamdaydı"

Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, kendisini 3 yıllığına daha sarı-kırmızılı formaya bağlayan sözleşmeye imzayı attı.Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen törende kulübüyle nikah tazeledi. Sarı-kırmızılılar, 2011-12 sezonunda takıma katılan 34 yaşındaki file bekçisinin mayıs ayında sona erecek sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Düzenlenen imza törenine Fernando Muslera'nın yanı sıra; Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay katıldı.Törende açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, "Güzel haberden önce acı bir haberi söylemek zorundayım. Sevgili kaptanlarımızdan Erhan Önal hayatını kaybetti. Bütün camiaya başsağlığı diliyorum. Benim de yakın tanıdığım biriyle. Bütün mücadeleyi verdi ancak maalesef ruhunu teslim etti. Nur içinde yatsın" diyerek sözlerine başladı.MUSTAFA CENGİZ: BÖYLE BİR SAYGINLIĞI LAFLA ALAMAZSINMuslera'nın çok önemli bir isim olduğunu söyleyen başkan Cengiz, "Öyle bir isim ki yerli yabancı rakibimiz veya değil herkesin sevdiği ve saygı duyduğu bir isim. Bu tip saygınlıkları lafla alamazsın. 1-2 kelimeyle alamazsınız. Bu yaşam tarzının yansımasıdır. Rakiplerimizin bile saygısını kazanmış bir isim. Bu bizi çok mutlu ediyor. Çok sevdiğim bir insan. Bütün futbolcularımızın sevdiği bir insan. Kaptan gibi kaptan. Ligde 300 maç barajını geçen ilk yabancı oyuncu. 10 yıldır bizimle beraber. Ayağı kırıldığında yokluğunu şiddetle aradığımız bir isim. İkinci ve üçüncü kalecimiz alınmasın çünkü o Muslera. Ligde 10 sezon üst üste aynı takım forması giyen ilk futbolcu. Ayrıca ikinci bir rekoru var; Simovic'ten sonra gol atan ilk kaleci. Galatasaray tarihinde en çok kupa kazanan yabancı futbolcu. 1 sezonda en fazla maçta gol yemeyen kaleci. 14 kupa kaldırdı kariyerinde. 1 sezonda gol yemediği maç sayısı 16. Ligde 303 maça çıkan Muslera'nın gol yemediği maç sayısı 113. Müthiş bir sayı. Muslera kalede olunca herkes güveniyor. Muslera bizim her şeyimiz. İnşallah Galatasaray başkanı da olur, bu kadar umutluyuz. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu."İKİ RAKİBİMİZ DE ÜZÜLMESİN, ORTA YOLU BULSUNLAR"Başkan Cengiz, hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla ilgili gelen soruya ise "İkisi de değerli rakibimiz. İkisinin de üzülmemesini istiyorum. Rakiplerimiz ne kadar güçlü olura biz o kadar güçlüyüz. İkisi de üzülmesin, orta yolu bulsunlar" cevabını verdi.BELHANDA KONUSUGalatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Belhanda ile ilgili de "Belhanda kararı yönetimin aldığı bir karardır. Üzüldüğüm bir nokta var; Sanki hocamızla bir sorun var, teknik ekiple bir sorun bar. Biz hocamızla beraberiz. Her şeyden bilgisi var. Hocamızla asla bir sorunumuz yok. Bunu yaratmaya çalıştılar. Hocayı da zor duruma düşürmeye çalışıyorlar. Hocamız da bu tuzağa düşmedi sağ olsun" ifadelerini kullandı.ABDURRAHİM ALBAYRAK: MUSLERA BENİM SAĞ KOLUMGalatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise şunları söyledi: "Kolay değil, Muslera ile bayağı bir zamandır görüşüyoruz, konuşuruz. Onun nasıl bir Galatasaraylı olduğunu anlatmaya çalışacağım. Muslera benim sağ kolum. Çünkü bu pandemi döneminde Selçuk İnan'la beraber iki kaptan bütün futbolcularla konuşmalarını rica ettim ve indirim almalarını rica ettim. Başta 'ben kendim indirim yapayım' dedi. Bu bir duruştur. Kendisine teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir indirim aldık kaptanlarımız sayesinde. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Bu dönemde kendisine Amerika'dan çok ciddi bir teklif geldiğine şahidim ama 'ben Galatasaraylıyım' dedi. 'Ben burada futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Türkiye'de taraflı tarafsız herkesin gönlünde taht kuran Muslera, bu hareketiyle beraber tekrar gönlümüzü kazandı. Aldığı paradan çok büyük fedakarlık yaparak dün anlaşmayı sağladık ve birbirimize sarıldık. Neden bugünü seçtiğimi söylemek istiyorum; Geçen sene Rizespor maçında ayağı kırıldı ve çok üzülmüştüm. Bu hafta oynayacağımız Rizespor maçı öncesi yapmayı uygun gördüm. Bu sözleşmeyi hazırladık. Muslera'ya tekrar şahsım adına, kulübüm adına teşekkür ediyorum. İlk sözleşmemizi de beraber imzalamıştık. Muslera ile devam edeceğiz için çok mutluyum.""LUYİNDAMA VE MARCAO'DA DA SONA YAKLAŞTIK"Albayrak, diğer iç transferlerle ilgili ise "Luyindama ve Marcao'da da sonlara yaklaştık, inşallah onların imzalarını başkanın önüne getireceğiz. Mostafa ile ilgili ise bütün opsiyon Galatasaray'ın elindedir. Allah'ın izniyle Galatasaraylı olmuştur. Hiçbir sorun yoktur" dedi.YUSUF GÜNAY: DÜNYADA ÖRNEK GÖSTERİLEBİLECEK BİR KİŞİLİKGalatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise "Fernando Muslera çok özel bir insan, özel bir karakter. İş ahlakı olan bir sporcu. Sadece Türkiye'de değil, dünyada örnek gösterilebilecek bir kişilik. Biz Muslera ile sözleşme uzatmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Kendisi Galatasaray'ın efsanesi olmuştur. İnşallah uzun yıllar hizmet etmeye devam eder" diye konuştu.MUSLERA: ZAMANINDA NE KADAR DOĞRU BİR KARAR VERDİĞİMİ ANLAYABİLİYORUMYıldız file bekçisi ise toplantıya hayatını kaybeden Erhan Önal için başsağlığı dileyerek başladı. Muslera, "Acı bir kaybımız var. Eski kaptanımızı kaybettik, ben de çok üzüldüm. Bütün camiamıza başsağlığı dilemek istiyorum" dedi.Muslera, duygularını şöyle aktardı: "Bazen hazırlık yaparsınız ama başkanımız, ikinci başkanımız ve başkan yardımcımızın konuşmasını dinledikten sonra bazı değişiklikler yapmak istiyorum. Bu sene 10'uncu senem biliyorsunuz. 3 sene daha burada kalacağım. Zamanında ne kadar doğru bir karar verdiğimi anlayabiliyorum. Bu zamana kadar birçok kişiyle çalıştım, hepsinin kattığı çok şey oldu. Kolay değil Uruguay'dan uzakta yaşıyorum ama İstanbul'da ailemle yaşıyor gibi hissediyorum, ikinci evim burası. Doğru bir karar verdiğimi anlıyorum. Galatasaray benim ikinci ailem. Sadece sporculuk anlamında değil, karakter anlamında, insanlık anlamında burada büyüdüm, burada geliştim. Geldiğim ilk günden beri sevgi, saygı beni inanılmaz etkiledi. Ülkemden uzaktayım ama burası ikinci evim. Çocuklarım burada doğdu, onlar da Türk sayılırlar. 3 sene daha bu güzel camiaya hizmet edeceğim için çok çok mutluyum. Teşekkür etmek istediğim insanlar var. Başkanımıza, yöneticilerimize, Fatih hocamıza ki bana güvenen, yanımda olan bir hocamız, ona da teşekkür ediyorum. Birçok futbolcu arkadaşımla çalıştım. Personelimizi de önemli parantez açmak istiyorum. Bize her konuda destek veriyorlar. Bizim için çok önemliler. Geldiğim ilk günden beri yanımda olan Mert'e teşekkür etmek istiyorum. Şükrü'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Çok enteresan duygular da yaşıyorum. Selçuk, Hakan, Necati farklı görevdeler ama aynı amaç için mücadele ediyoruz. Umarım bu sene de hep beraber, onlar farklı görevde olabilirler ama güzel bir başarıya imza atarız diye ümit ediyorum. Bu 10 yılda benimle beraber olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün de evimdeyim. En rahat hissettiğim yerde evimdeyim. Farklı yerlerden teklif vardı ama ilk dakikadan beri Galatasaray vardı aklımda. En ufak bir soru işareti yoktu kafamda. Her şey için çok teşekkür ediyorum.""NE KADAR KUPA VARSA KAZANMAK İSTİYORUZ"Amacının maksimum başarı olduğuna dikkat çeken tecrübeli kaleci, "Geldiğim ilk günde Florya'da verdiğim röportajı hatırlıyorum; buraya başarılar, kupalar için geldim demiştim. Benim hep amacım bu oldu. Bunu tek başıma yapmıyorum bunun çok fazla paydaşları var. 3 sene daha var önümüzde. Kaç tane kupa varsa talip olmak istiyorum. Ne kadar kupa varsa kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı."UZUN VADELİ DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUM, ÖNEMLİ OLAN GALATASARAY"Muslera, gelecekte almak istediği görev ve sorumluluklarla ilgili bir soruya ise "Buffon çok güzel bir örnek. 3 senenin sonunda da devam etmeyi düşünüyorum ama çok fazla gelecek, uzun vadeli düşünmek istemiyorum. Bu zamana kadar önemli hizmetlerim oldu, bu 3 senede de maksimumu hedefliyorum. Şu anki planım bu. Bitirdikten sonra sportif direktörlük, kaleci antrenörlüğü veya ülkeme gider bütün günü plajda geçiririm; bilmiyorum. Şu an önemli olan Galatasaray başarısı. Güney Amerika'da çok yetenekli kaleciler var. O gün gelsin, o günkü başkanımla da konuşuruz, belki başka bir Uruguaylı kaleci olabilir tabii ki yerime geçecek" şeklinde konuştu."TÜRK KALECİLİĞİNİN NE KADAR İYİ YERLERDE OLDUĞUNU GÖREBİLİYORUM"Türkiye'deki kaleciler hakkında ise Muslera, "Geldiğim ilk günden beri birçok kaleciyle oynama, beraber çalışma fırsatı buldum. Çok değerli kalecilere karşı oynadım. O yüzden hepsine büyük saygı duyuyorum. Kalecilik zor bir meslek. Kalecilikte bir gün kahraman bir gün rezil oluyorsunuz. Kalecilik çok zor. Her pozisyona saygı duyulması gerekiyor ama en büyük saygıyı kalecilik hak ediyor diye düşünüyorum. İsim olarak ise Türk kalecilik tarihinin efsanesi Rüştü'yü birinci sıraya yazabiliriz. Bugün günümüzde gelecek vadeden kaleciler var. Mert, Uğurcan, Ersin var. Bu isimleri sayabiliriz ama Türk kaleciliğinin ne kadar iyi bir yerde olduğunu ve ne derece geliştiğini görebiliyorum" dedi.Muslera, bu sezonki şampiyonluk ile ilgili soruya ise Türkçe olarak "İnşallah Galatasaray olacak" cevabını verdi."BÜTÜN TAKIM TARAFTARLARINDAN İLGİ GÖRMEK ÇOK DEĞERLİ"Bütün takımların taraftarlarından ilgi görmenin çok değerli olduğunu vurgulayan Muslera, "Bu işinizi ne kadar doğru yaptığınızı gösterir. Bu beni çok mutlu ediyor. Benim bütün amacım o sahaya çıktığımda yüzde yüzümü verip, maksimum derece başarı" açıklamasında bulundu."ZOR ANIMDA BÜTÜN ÜLKE ARKAMDAYDI"

Muslera, sakatlığı sonrası yaşananlarla ilgili ise "Sakatlandıktan sonra burada ameliyat oldum. Ameliyattan sonra başkanımız, Sayın Albayrak ve Yusuf Günay, Fatih hocam ve birçok insan; bildiğim bilmediğim, tanıdığım tanımadığım herkes benim buraya ait olduğumu gösterdi. Hepsine teşekkür diyorum. Kısa zamanda dönmemin sebebi buydu. Çok zor bir an. Bacağınız kırılıyor. Ne zaman döneceğiniz belli değil. Böyle duygusal anlarda bu ülke arkamdaydı inanılmaz duygulandım. Bir an önce iyileşmem gerektiğini hissettim zaten. Doktorumuz Yener Bey'e teşekkür ediyorum, çok başarılı bir ameliyat geçirdim ve 4 gün sonra yürümeye başladım zaten. Benim her zaman yanımda olan kaleci antrenörümüze çok teşekkür ederim. Çok özel çalışmalarla bugünlere hazırladı beni. Hastanede yaşadığım duygusal anlar sonrası yaptığım çalışmalarla bu günlere dönebildim" açıklamasında bulundu.