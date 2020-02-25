"Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü" filminin ön gösterimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü' filminin ön gösterimi yapıldı - Son Dakika

"Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü" filminin ön gösterimi yapıldı

22 dakika önce

TRT Çocuk'un yeni filmi "Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü"nün ön gösterimi gerçekleştirildi.

TRT Çocuk'un yeni filmi "Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü"nün ön gösterimi gerçekleştirildi.

Ümraniye Canpark Sinemaları'ndaki etkinliğe filmin yönetmeni ve ekibinin yanı sıra sosyal medya çekilişiyle ön gösterimi izleme hakkı kazanan 120 aile ve çocukları katıldı.

TRT Çocuk kanalında yayınlanan Su Elçileri adlı çizgi dizinin sinema uyarlaması olan filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Nurullah Yenihan üstleniyor.

Gösterim öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yenihan, dünyayı çizgi filmlerin değiştireceğini inandığını belirterek, "Çocuklara geleceğin dünyasını değiştirebilecekleri bilgisini vermeye çalışıyoruz. Kaptan Pengu ve Arkadaşları bu macerada küresel ısınmaya karşı mücadele ediyorlar. Zor bir konu, biz de zor konuları çocuklarımıza eğlendirerek anlatmayı seçiyoruz." dedi.

Yenihan, filmin 28 Şubat'ta vizyona gireceğine dikkati çekerek, filmin, ailelerin çocuklarıyla izleyeceği, hem ailelerin hem çocukların birçok yeni şeyler öğreneceği bir animasyon filmi olduğunu söyledi.

Filmin hazırlık sürecinin 8 ay sürdüğüne işaret eden Yenihan, şunları kaydetti:

"Bu film için 27 kişilik bir ekiple çalıştık. Senaryo ve uygulama süresi 8 ay sürdü. Anne ve babaların da izleyeceği bir film yaptık. Bazı çocuk filmleri ailelere hitap etmiyor olabiliyor ama bu filmde aileler de yeni bilgiler alacak. Su Elçileri çizgi dizisi Avrupa Birliği desteğiyle yaptığımız bir projeydi. O zaman da o projede çalışırken 39 bölüm içerisinde bilmediğimiz birçok konuyu öğrendik. Ailelerde burada hiç bilmedikleri ya da bildikleri ama çocuklarına anlatamadıkları şeyleri birlikte izlerken öğrenebilecekler. O anlamda önemli bir film."

Sera gazları ve küresel ısınma yüzünden buzulların erimesi neticesinde kaybolan arkadaşları Putuk'u ararken türlü maceralara atılan Kaptan Pengu, Misket, Pelik ve Mandalina'nın eğlence dolu hikayesi konu edinen film, 28 Şubat'ta gösterime girecek.

Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:56 Kaynak: AA
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