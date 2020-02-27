Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü - Son Dakika

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Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü
6 saat önce
Filmin fragmanı "Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü" İSTANBUL - TRT Çocuk kanalında yayınlanan Su Elçileri adlı çizgi dizinin sinema uyarlaması olan "Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü", sera gazları ve küresel ısınma yüzünden buzulların erimesi neticesinde...
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:54 Kaynak: AA
Filmin fragmanı "Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü"
İSTANBUL - TRT Çocuk kanalında yayınlanan Su Elçileri adlı çizgi dizinin sinema uyarlaması olan "Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü", sera gazları ve küresel ısınma yüzünden buzulların erimesi neticesinde kaybolan arkadaşlarını ararken türlü maceralara atılan Kaptan Pengu, Misket, Pelik ve Mandalina'nın hikayesini anlatıyor.
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