Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü - Son Dakika

Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü

6 saat önce

Filmin fragmanı "Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü" İSTANBUL - TRT Çocuk kanalında yayınlanan Su Elçileri adlı çizgi dizinin sinema uyarlaması olan "Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü", sera gazları ve küresel ısınma yüzünden buzulların erimesi neticesinde...

Filmin fragmanı "Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü"

İSTANBUL - TRT Çocuk kanalında yayınlanan Su Elçileri adlı çizgi dizinin sinema uyarlaması olan "Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü", sera gazları ve küresel ısınma yüzünden buzulların erimesi neticesinde kaybolan arkadaşlarını ararken türlü maceralara atılan Kaptan Pengu, Misket, Pelik ve Mandalina'nın hikayesini anlatıyor.

Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yuvada çalışan kadın, istismar ettiği 13 yaşındaki çocuktan bebek dünyaya getirdi
Hıncal UIuç, evli ve çocuklu adamla aşk yaşayan Ece Erken için RTÜK'e seslendi 66 milyon liralık destek, su ürünleri yetiştiricilerinin hesaplarına yarın yatırılacak Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu
16:19 Megastar Tarkan'dan kazasız kul olmaz'a
15:45 Ece Erken'in "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisinin, karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 17:08:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]