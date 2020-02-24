KAPTAN PİLOT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

KAPTAN PİLOT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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İstanbul DHASabiha Gökçen'deki uçak kazasında 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınan kaptan pilot Mahmut Arslan adliyeye sevkedildiSabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü 180 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasında hastanede tedavi gören kaptan pilot Mahmut Arslan'ın "şüpheli"...
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:30 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınan kaptan pilot Mahmut Arslan adliyeye sevkedildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü 180 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasında hastanede tedavi gören kaptan pilot Mahmut Arslan'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı. Arslan ifadesinin ardından Kartal
'daki Anadolu Adalet Sarayı
'na sevkedildi.
Görüntü Dökümü;
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-Pilotun sevki
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