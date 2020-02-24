KAPTAN PİLOT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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KAPTAN PİLOT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

7 saat önce

İstanbul DHASabiha Gökçen'deki uçak kazasında 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınan kaptan pilot Mahmut Arslan adliyeye sevkedildiSabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü 180 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasında hastanede tedavi gören kaptan pilot Mahmut Arslan'ın "şüpheli"...

KAPTAN PİLOT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, System.String[]

İstanbul DHA

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınan kaptan pilot Mahmut Arslan adliyeye sevkedildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü 180 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasında hastanede tedavi gören kaptan pilot Mahmut Arslan'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı. Arslan ifadesinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevkedildi.

Görüntü Dökümü;

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-Pilotun sevki


Mahmut Arslan, İstanbul, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:30 Kaynak: DHA
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