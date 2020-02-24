Kaptan pilot adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Kaptan pilot adliyeye sevk edildi

7 saat önce

SABİHA Gökçen'deki uçak kazasında 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınan kaptan pilot Mahmut Arslan adliyeye sevkedildiSabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü 180 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasında hastanede tedavi gören kaptan pilot Mahmut Arslan'ın "şüpheli"...

Kaptan pilot adliyeye sevk edildi, System.String[]

İstanbul DHA- SABİHA Gökçen'deki uçak kazasında 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınan kaptan pilot Mahmut Arslan adliyeye sevkedildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü 180 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasında hastanede tedavi gören kaptan pilot Mahmut Arslan'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı. Arslan ifadesinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevkedildi.


Mahmut Arslan, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:38 Kaynak: DHA
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