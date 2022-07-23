Kaptan pilot Mehmet Şentürk 92 yaşında vefat etti - Son Dakika
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Kaptan pilot Mehmet Şentürk 92 yaşında vefat etti

23.07.2022 14:12
Kaptan pilot Mehmet Şentürk 92 yaşında vefat etti

Türk Hava Kuvvetlerinden binbaşı rütbesiyle ayrıldıktan sonra Türk Hava Yollarında (THY) 27 yıl kaptan pilotluk yapan Mehmet Şentürk 92 yaşında vefat etti.

Türk Hava Kuvvetlerinden binbaşı rütbesiyle ayrıldıktan sonra Türk Hava Yollarında (THY) 27 yıl kaptan pilotluk yapan Mehmet Şentürk 92 yaşında vefat etti.

Şentürk, Libya'nın Kıbrıs Barış Harekatı için Türk ordusuna hibe ettiği silahlar ile mühimmatı, koltukları çıkartılan THY'nin "Boeing 707" tipi yolcu uçakta görev alarak Türkiye'ye taşımıştı.

Meslek hayatı boyunca toplam 21 bin 600 saat ve 17 bin 280 kilometre uçan Şentürk, THY'nin Tokyo, Bangkok ve Dubai'ye icra ettiği ilk seferlerde görev yapmıştı.

Kaptan pilot Şentürk, 12 Eylül darbesinin ardından 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in talimatına rağmen asla kestirmediği bıyıklarıyla da biliniyor.

Şentürk'ün cenazesinin memleketi Rize'de toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Mehmet Şentürk, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaptan pilot Mehmet Şentürk 92 yaşında vefat etti - Son Dakika

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