"Kaptan Pilot olarak görev yapan akademimizi gururla temsil eden mezunlarımız var"



İSTANBUL - Atlantik Uçuş Akademisi'nin hızlı büyüyen havacılık sektörüne kalifiye pilot ve kabin memuru yetiştirdiğini ifade eden Atlantik Uçuş Okulu Genel Müdürü Oytun Bilgen, "Ulusal ve Uluslararası Sivil Havacılık kurallarına ve düzenlemelerine uygun olarak ileri düzey teorik bilgi ve profesyonel uçuş deneyimi ile pilot eğitimi veriyoruz" dedi.

"Yüzde 100 iş garantili Kabin Memuru Temel Eğitim programı"

Deneyimli pilot adaylarını kalifiye olarak yetiştirmek ve sektöre kazandırmak amacıyla 2011 yılında kurulan Atlantik Uçuş Akademisi, kapılarını İhlas Haber Ajansı'na açtı. Akademinin uçuş eğitimi operasyonlarında ana üs olarak Tekirdağ Çorlu Havalimanı'nı kullandığını belirten Oytun Bilgen, "Sorumlu Pilot uçuşlarını ise öğrencileri tarafından Edremit havalimanında gerçekleştiriyoruz" dedi.

AFA'nın kuruluş amacını, profesyonel ve direkt havayollarına girebilecek nitelikte pilot yetiştirmek olduğunu söyleyen Oytun Bilgen, "Okula başvuru şartlarımız var. Adayların lisans veya ön lisans mezunu olmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra İngilizce seviyelerinin de belli bir noktada olması gerekiyor" dedi. Pilotaj eğitimini 'Modüler' ve 'Entegre' olarak iki program şeklinde veriyoruz. Her ikisinde de öğrencilerimiz uçuşlarını, Tekirdağ Çorlu Havalimanı'nda ve Edremit Havalimanı'nda gerçekleştiriyorlar. Eğitimlerinin bir kısmı uçakta bir diğer kısmı da simülatörde veriliyor" şeklinde konuştu.

Atlantik Uçuş Akademisi Kabin Memurluğu Temel Eğitimine de değinen Bilgen, "AFA'daki Kabin Memurluğu Temel Eğitiminin Atlasglobal Hava Yolları ile olan anlaşması kapsamında verildiğini ve Yüzde 100 iş garantili eğitim programına sadece Atlasglobal tarafından belirlenen kriterleri sağlayan adayların katılabiliyor. Mülakatlarda ve sınavlarda başarılı olan kabin memuru adayları genel müdürlüğümüzde temel eğitimlerini tamamladıktan sonra Atlasglobal bünyesinde 'Uçak Tipi Eğitimi'ni de aldıktan sonra havayollarında uçmaya başlıyorlar "dedi.

Şu ana kadar Atlantik Uçuş Okulu'ndan ATPLFrozen ve A320 Tip Eğitimlerini başarılı ile tamamlayarak mezun olan tüm adaylarımız Atlasglobal Havayolları'nda kariyerlerine başladılar. Sonrasında Türkiye'de yerleşik olan diğer havayollarında da görevlerini icra ediyorlar. Şu anda kaptan pilot olarak uçan mezunlarımız da bulunuyor" diyerek cümlelerini sonlandırdı.

"Gerçek uçaktaki eğitimleri veriyoruz"

Simülatörde öğrencilere alet eğitimi verdiklerini söyleyen Uçuş eğitmeni aynı zamanda Pilot Efe Can Birinci, "Temel alet eğitimi ile başladık ve şimdi prosedür alet öğreniyorlar. Arka girişler, ark takibi, beklemeye giriş usulleri gibi birçok eğitim ve gerçek uçaktaki eğitimleri veriyoruz. Önce simülatörde öğreniyorlar daha sonra gerçek uçakta öğrendiklerini uyguluyorlar. Uçuşta yapmaları gereken matematik hesapları öğretiyor ve refleks oluşturuyoruz. Burada her şeyi bitirip, gerçek uçakta uygulamaya hazır hale geliyorlar" dedi.

"AFA' dan sonra eğitimlerine Atlasglobal'de devam ediyorlar"

Öğrencilerin AFA'daki eğitimlerinin ardından Atlasglobal'e geçip orada sertifikalarını aldıkları takdirde ve uçuş eğitimlerinin de son bulmasıyla kabinde görevli olarak çalışmaya başladıklarını belirten Atlasglobal Kabin Amiri ve AFA Uçuş Akademisi'nde Yer Eğitimi dersleri veren Hatice Erol, "İlk konumuz uçuş emniyeti hakkında. Kokpit eğitimi, türbülans, çarpma, acil iniş, suya veya karaya inişe kadar hepsinin eğitimini veriyoruz. Hastalanan yolcu veya yardıma ihtiyacı olan yolculara yapılması gereken yardımların eğitimini veriyoruz. AFA' da 2 haftalık eğitim aldıktan sonra Atlasglobal'de eğitimlerine devam ediyorlar. 1,5 ay sonunda eğitim uçuşlarının ardından başarılı bulunan öğrenciler uçuş hayatına başlıyor" dedi.

