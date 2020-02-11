Kaptan pilotu rahatsızlanan uçak, Sabiha Gökçen'e acil iniş yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaptan pilotu rahatsızlanan uçak, Sabiha Gökçen'e acil iniş yaptı - Son Dakika

Kaptan pilotu rahatsızlanan uçak, Sabiha Gökçen'e acil iniş yaptı

6 saat önce

Pegasus Havayolları, Viyana-İstanbul seferini yapan tarifeli uçaktaki kaptan pilotun rahatsızlık geçirmesi üzerine sivil havacılık kuralları gereği sağlık sebebiyle acil iniş talep edildiğini bildirdi.

Kaptan pilotu rahatsızlanan uçak, Sabiha Gökçen'e acil iniş yaptı, System.String[]

Pegasus Havayolları, Viyana- İstanbul seferini yapan tarifeli uçaktaki kaptan pilotun rahatsızlık geçirmesi üzerine sivil havacılık kuralları gereği sağlık sebebiyle acil iniş talep edildiğini bildirdi.

Pegasus açıklamasında, "Viyana- Sabiha Gökçen Havalimanı" seferini yapan "PC902" sefer sayılı "TC-CPI" kuyruk tescilli uçakta görev yapan kaptan pilotun bir rahatsızlık geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, bunun üzerine sivil havacılık kuralları gereği sağlık sebebiyle acil iniş talep edildiği kaydedilerek, "(Uçak) 2. pilotumuz tarafından emniyetli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na indirilmiştir. Kaptan pilotumuzun durumu iyi olup gerekli kontroller için hastaneye sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Sabiha Gökçen, Pegasus, Viyana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:46 Kaynak: AA
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