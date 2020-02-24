Kaptan pilotun ifadesi alınıyor (1) - Son Dakika

Kaptan pilotun ifadesi alınıyor (1)
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SABİHA Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi alınıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:05 Kaynak: DHA
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi alınıyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü 180 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasında hastanede tedavi gören kaptan pilot Mahmut Arslan'ın ifadesi alınıyor. Kaptan pilotun bugün adliyeye sevkedilebileceği belirtiliyor.
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