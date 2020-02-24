KAPTAN PİLOTUN İFADESİ ALINIYOR (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAPTAN PİLOTUN İFADESİ ALINIYOR (1) - Son Dakika

KAPTAN PİLOTUN İFADESİ ALINIYOR (1)

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi alınıyor.

KAPTAN PİLOTUN İFADESİ ALINIYOR (1), System.String[]

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi alınıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü 180 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasında hastanede tedavi gören kaptan pilot Mahmut Arslan'ın ifadesi alınıyor.  Kaptan pilotun bugün adliyeye sevkedilebileceği belirtiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv


Mahmut Arslan, Sabiha Gökçen, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:05 Kaynak: DHA
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