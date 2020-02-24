Kaptan pilotun ifadesi alınıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaptan pilotun ifadesi alınıyor - Son Dakika

Kaptan pilotun ifadesi alınıyor

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi alınıyor.

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi alınıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü 180 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasında hastanede tedavi gören kaptan pilot Mahmut Arslan'ın ifadesi alınıyor. Kaptan pilotun bugün adliyeye sevkedilebileceği belirtiliyor.

Kaptan pilotun ifadesi alınıyor

Mahmut Arslan, Sabiha Gökçen, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:36 Kaynak: DHA
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