Kaptan pilotun ifadesi alınıyor - Son Dakika

Kaptan pilotun ifadesi alınıyor
6 saat önce
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi alınıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:36 Kaynak: DHA
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi alınıyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü 180 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasında hastanede tedavi gören kaptan pilot Mahmut Arslan'ın ifadesi alınıyor. Kaptan pilotun bugün adliyeye sevkedilebileceği belirtiliyor.
Son Dakika Anadolujet yolcularını 21 ülkeye 1 dolara uçuracak Yeni aldığı aracıyla canlı yayın yapan sürücü, şans eseri kurtuldu Son Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın kaptan pilotu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırseverlere derslik ve okul yapımı için bağışta bulunma çağrısı yaptı