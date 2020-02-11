Kaptan rahatsızlandı, uçağı ikinci pilot indirdi - Son Dakika
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Kaptan rahatsızlandı, uçağı ikinci pilot indirdi

30 dakika önce

Pegasus Havayolları'nın Viyana-İstanbul seferini gerçekleştiren tarifeli uçağında kaptan pilotun rahatsızlık geçirmesi üzerine ikinci pilot, emniyetli bir şekilde uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indirdi.

Kaptan rahatsızlandı, uçağı ikinci pilot indirdi, System.String[]

Pegasus Havayolları'nın Viyana- İstanbul seferini gerçekleştiren tarifeli uçağında kaptan pilotun rahatsızlık geçirmesi üzerine ikinci pilot, emniyetli bir şekilde uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indirdi.


Edinilen bilgiye göre, Pegasus Havayolları'nın İstanbul'a gelmek üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'dan havalanan PC902 sefer sayılı tarifeli uçağın kaptan pilotu uçuş sırasında rahatsızlandı. Sivil havacılık kuralları gereği uçağın ikinci pilotu kuleyle irtibata geçerek sağlık sorununu bildirdi. Bunun üzerine uçağa iniş önceliği verildi. TC-CPI kuyruk tescili Boeing 737-800 tipi uçak, ikinci pilot tarafından emniyetli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi.


"Kaptan pilotumuzun durumu iyi"


Pegasus Havayolları'ndan yapılan açıklamada, "Viyana-Sabiha Gökçen seferini yapan PC902 sefer sayılı TC-CPI kuyruk tescilli uçağımız, bugün kaptan pilotumuzun rahatsızlık geçirmesi üzerine sivil havacılık kuralları gereği sağlık sebebiyle acil iniş talep ederek 2. pilotumuz tarafından emniyetli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na indirilmiştir. Kaptan pilotumuzun durumu iyi olup gerekli kontroller için hastaneye sevk edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:54 Kaynak: İHA
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