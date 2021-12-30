Kaptan Sabertooth ve Minik Korsanlar Kayıp Elmas Peşinde Filmi - Son Dakika

Film, her dolunayda kendisine sahip olanın dileklerini yerine getirme gücü bulunan sihirli elmasın peşine düşen Kaptan Sabertooth ile minik korsanların hikâyesini anlatıyor.
Efsaneye göre sihirli elmas, her dolunayda sahibinin tüm dileklerini yerine getirir. Orman lordu Maga Kahnın hayali, karanlık ormandan çıkabilmek ve gün ışığının tadını çıkarabilmektir. Kaptan Sabertooth'un ise tek dileği, gemisini altın ve mücevherlerle doldurmaktır. Minik Korsan Pinky sadece sessiz sakin bir hayat isterken, arkadaşı Veronica ise macera dolu bir yaşam arzulamaktadır. Bu arada Pinky’nin kayıp kardeşi Marco elması alıp kaçmayı başarmış, kızgın Maymun ordusunu peşine takmıştır. Kaptan Sabertooth ve adamlarının da elmasın peşine düşmesiyle ormanda büyük bir kovalamaca başlar.
Yönetmen: Marit Moum Aune, Rasmus A. Sivertsen
Senaryo: Karsten Fullu
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Kaptein Sabeltann og den magiske diamant
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Norveç
Filmin Süresi: 81 dk.
Dağıtıcı Firma: Özen Film
Vizyon Tarihi: 31.12.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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