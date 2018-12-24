Son Dakika Haberleri: Kaptan Umut Bu Kez Oynamadı

Kaptan Umut Bu Kez Oynamadı

1 saat önce

Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut, bu sezon ilk kez lig maçında forma giyemedi.

Kaptan Umut Bu Kez Oynamadı, System.String[]
Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut, bu sezon ilk kez lig maçında forma giyemedi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşan Kayserispor'da takım kaptanı Umut Bulut, ilk 11'de sahaya çıkamadı. Teknik Direktör Hikmet Karaman, tecrübeli futbolcuyu yedek oturturken Artem Kravets'e ilk 11'de şans verdi.

3 oyuncu değişikliği yapan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Umut Bulut'a yine forma vermedi. Kayserispor'da Tiago Lopes'in yerine Levent Gülen, Artem Kravets'in yerine Silvestre Varela ve sakatlanarak oyunu tamamlayamayan Cristian Sapunaru'nun yerine ise Asamoah Gyan oyuna girdi.

Umut'un karnesi

Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut, bu sezon ilk 15 lig maçında tam oynadı. 90'ar dakika oynayan Umut, Akhisarspor maçında ise 70 dakika oyunda kaldı. Tecrübeli futbolcu ligde 1420 dakika Kayserispor forması giyerken ilk kez bir lig maçında bu sezon kadroda olmasına rağmen oynamadı. Umut Bulut, ligin ilk yarısında Kayserispor forması ile 2 gol atarken 1 asist yaptı 1 kez de sarı kart gördü.

Umut Bulut, geride kalan hafta içerisinde Kayseri'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Altay'a karşı 18 dakika oynamıştı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:54 Kaynak: İHA

Umut Bulut, Kayserispor, Spor
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