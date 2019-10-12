Kaptandan büyük fedakarlık

Sakatlığı nedeniyle hafta boyunca tedavi gören Milli Takım'ın önemli isimlerinden Emre Belözoğlu, dünkü karşılaşmada ilk 11'de görev aldı. A Milli Takım ile iki idmana çıkan Emre Belözoğlu'nun yüksek tempoda geçmesi beklenen Arnavutluk maçında görev alması halinde durumunun risk içerdiğinde dikkat çeken Milli Takım Sağlık kurulu 'İğne ile oynaması halinde sorun yaşayabilir' raporu verdi. Emre ise Teknik Direktör Şenol Güneş ile görüşerek "Eğer ben eğer bu maçta oynamazsam ilerisi yok ki" diyerek forma giymek istediğini iletti.



Gözyaşlarına hakim olamadı



Ay Yıldızlı forma ile 101. maçına çıkan kaptan Emre Belözoğlu'na karşılaşma öncesinde plaket verildi. Kızı Zeynep Neda ile seremoniye çıkan Emre Belözoğlu'na, üzerinde '100' yazılı A Milli Takım forması ile plaket Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından verildi. Kadıköy'de tüm tribünlerin ' Emre' tezahüratı sonrasında tecrübeli oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'na A Milli Takım forması ile geldi.