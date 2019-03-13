Son Dakika Haberleri: Kaptanlara ve Yolculara Sigorta

Kaptanlara ve Yolculara Sigorta

50 dakika önce

Araç çağırma şirketi, Türkiye'deki operasyonlarında taksi kaptanları ve yolcular için yolculuk sigortası uygulaması başlattığını duyurdu.

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Araç çağırma şirketi, Türkiye'deki operasyonlarında taksi kaptanları ve yolcular için yolculuk sigortası uygulaması başlattığını duyurdu.

Araç çağırma şirketi olan Careem, Türkiye'deki operasyonlarında hem taksi kaptanları hem de yolcular için yolculuk sigortası uygulaması başlattığını açıkladı. Türkiye pazarına ve taksi kaptanlarına çok önem verdiklerini belirten şirketin Gelisen Pazarlar Direktoru Ibrahim Manna, bu uygulama ile iki tarafı da güvence altına aldıklarını söyledi.

Manna, yolculuk sigortasını neden başlattıkları ile ilgili olarak da, "Güvenlik ve paydaşlarımızın korunmasına öncelik veren marka değerimize uygun davranmak bizim için önemli. Ayrıca ciddi bir kaza halinde ve bunun ardından gelebilecek kritik dönemde hem kaptanlar hem de yolcular ve onların ailelerine katma değer ve destek sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:18 Kaynak: İHA

Araç, Türkiye, Ekonomi
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