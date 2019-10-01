Son Dakika Haberleri: KAPTİD Başkanı Dinler, Belediye Başkanı Arı'yı ziyaret etti
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KAPTİD Başkanı Dinler, Belediye Başkanı Arı'yı ziyaret etti

22 dakika önce

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD)Başkanı Yakup Dinler, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

KAPTİD Başkanı Dinler, Belediye Başkanı Arı'yı ziyaret etti, System.String[]

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD)Başkanı Yakup Dinler, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.


Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret eden KAPTİD Başkanı ve Litvanya Nevşehir Fahri Konsolosu Yakup Dinler, Arı'yı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Ziyarette, hayata geçirmeyi planladığı projeler ile şehir merkezinin bölge turizminden daha fazla pay almasını hedefleyen Nevşehir Belediyesi'nin yatırımlarının bölge turizmine de ciddi bir katkı sağlayacağını kaydeden Dinler, Nevşehir Kalesi etrafındaki yerleşim merkezinin turizme açılması ile birlikte il merkezindeki turist hareketliliğinin de aratacağına inandığını vurguladı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Başkan Arı, Dinler ile bir süre Kapadokya ve Türk Turizmi, Nevşehir Belediyesi'nin turizm yatırımları ve kurduğu Turizm ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor A.Ş konusunda istişarelerde bulundu. Nevşehir Belediyesi olarak turizme büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Arı, "Ülkemizin dünyaya açılan penceresi konumundaki şehrimizin ve bölgemizin daha fazla tanıtımı konusunda belediye olarak her türlü desteği sağlamaya kararlıyız. " dedi. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Rasim Arı, Litvanya, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:34 Kaynak: İHA
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