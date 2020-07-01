KAPTİD Başkanı Dinler: "Kapadokya'da Ağustos sonu hareketlenme bekliyoruz" - Son Dakika

KAPTİD Başkanı Dinler: "Kapadokya'da Ağustos sonu hareketlenme bekliyoruz"

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine korona virüs ile mücadele kapsamında normalleşme süreci ile birlikte yerli turistler gelmeye başladı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine korona virüs ile mücadele kapsamında normalleşme süreci ile birlikte yerli turistler gelmeye başladı.

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Türkiye'nin korona virüs ile mücadele kapsamında normalleşme sürecine girmesiyle birlikte Kapadokya bölgesine de yerli turistler gelmeye başladı. Kapadokya Bölgesine ilk tur otobüsünün geçtiğimiz hafta geldiğini ifade eden KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, bölgede hareketlenmenin Ağustos sonu Eylül başında olacağını söyledi. KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, "Bilindiği üzere korona virüs sürecinde her zaman söylediğimiz gibi ilk darbeyi Kapadokya bölgesi yedi. Fakat yavaş yavaş yaralarımızı sarmaya başladık. Kapadokya'da açık olan otel sayısı her gün artıyor. Burada ilk olarak küçük ve mağara oteller açılmaya başladı. Geçen hafta itibarıyla büyük otellerimiz de açılmaya başladı açılmaya da devam edecek. Çünkü iç pazarda özellikle Türkiye'nin tam ortasında olmamızdan dolayı Kapadokya bölgesi olarak Türkiye'nin her tarafından turistler gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta ilk grup otobüste geldi. Kapadokya'da toparlanma süreci başladı. Normalimizden çok uzağız ama bu da güzel bir işaret. Bizim beklentimiz ile Turizm Bakanımızın beklentisi aynı doğrultuda. Biz ilk Ramazan Bayramı'nda hareketlenme bekliyorduk ama olmadı. Çünkü halkımız gerekli tedbirleri ve önlemleri almadığı için vaka sayımız git gide arttı. Tabi ki bunda dış pazar ülkeleri de bizim pazar ülkelerimizde de sayıların sürekli artıyor olmasından ve hava sahasının halen kapalı olmasından ötürü istediğimiz hareketliliği sağlayamadık. Yani en yakın zamanda umut edelim ama ben en başında da söylediğim gibi Ağustos sonu Eylül başı gibi belli başlı pazarlarda hareketlenme bekliyorum" dedi.


"Güvenli Turizm sertifikasına 24 tesis başvuru yaptı"


Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, Turizm Bakanlığı tarafından dünyada bir ilk olan Güvenli Turizm sertifikasına Kapadokya'da 24 tesisin başvuru yaptığını ve şuana kadar 15 tesisin belgeyi aldığını söyledi. Dinler, "Kültür ve Turizm Bakanlığı burada TÜROFED'inde olduğu STK'larla beraber bir komisyon kurdu. Dünyada bir ilk amaçlandı. İnsanlar Türkiye'ye geldiklerinde kaldığı otelde, bindiği arabada ve havalimanlarında kendini güvende hissetmesi için Güvenli Turizm sertifikası çıkardı. Çok maddeli bir sertifikadır. Bu sertifika ile misafirlerimize şunu garanti ediyoruz. Otel bütün önlemlerini alıyor. Seyahat aracı tüm önlemlerini alıyor. Çok ciddi bir denetim var ve gizli müşterileri bulunuyor. Bu sertifika programında çok zorlu maddeler var ve herkes alamıyor bu sertifikayı. Ama gururla söyleyebilirim ki Kapadokya'da şu ana kadar 24 tesis belge için başvurdu. 15 tesisimiz bu belgeyi aldı. Ben bu belgenin daha çok artmasını isterim. Açık olan oteller buna mutlaka başvurmalı. Çünkü gelen turist artık bunu sormaya başladı. Bakanlığımız da kamu spotu yayınlıyor. Güvenli turizm sertifikası konusunda artık bir algı oluştu. Açacak tüm tesisleri bu sertifikayı almaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KAPTİD Başkanı Dinler: 'Kapadokya'da Ağustos sonu hareketlenme bekliyoruz' - Son Dakika

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