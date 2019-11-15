Kapüşon bal hırsızı kamerada

Balı çalınan esnaf: "Muhtemelen şekeri düşmüş balımıza tenezzül etmiş. Üşümüş ve bala ihtiyaç duymuş olabilir"

Antalya'da bir iş yerine pencereden giren hırsız kasadaki 700 lira ve 3 kavanoz balı çaldı

ANTALYA - Antalya'da bir iş yerine açık pencereden giren kapüşonlu hırsız, kasadaki 700 lira ve 3 kavanoz bal çaldı. İş yeri yöneticisi "Hırsızın sanırım ya şekeri düşmüş, yada üşümüş." dedi.

Konyaaltı ilçesindeki bir yöresel ürünler iş yerinde ustalık yapan Cezmi Kayalı, sabah saatlerinde dükkanı açtığında ortalığın dağıtılmış olduğunu fark etti. Hemen güvenlik kameralarını inceleyen çalışanlar, hırsızın iş yerine pencereden girdiğini belirledi. Dükkan içinde araştırma yapan çalışanlar kasadaki 700 lira ve 3 kavanoz balın hırsız tarafından çalındığını belirledi.

"700 lira ve 3 kavanoz bal"

İş yeri ustalarından Cezmi Kayalı, içeri girdiklerinde dükkana hırsız girdiklerini anladıklarını belirtti. Güvenlik kamerasını incelediklerinde bir hırsızın pencereden içeri girdiğini belirlediklerini kaydeden Kayalı, " Penceredeki teli maket bıçağıyla kesip içeri girmiş ve kasaya yönelmiş. Kasadaki 700 lirayı ve 3 kavanoz bal kavanozlarını götürmüş. Sırtı çantalı ve beyaz kapüşon vardı. Bir çok yiyecek ve makine varken para ve bal kavanozlarını götürmüş." diye konuştu.

"Hırsızın şekeri düşmüş"

Hırsızın bir çok şekerli madde varken bal kavanozlarını götürmesini anlayamadıklarını dile getiren Cezmi Kayalı, "Muhtemelen şekeri düşmüş balımıza tenezzül etmiş. Üşümüş ve bala ihtiyaç duymuş olabilir." dedi.

Kameralara yansıyan görüntülerde, başında kapüşon ve sırtında sırt çantası bulunan hırsızın pencereden içeri girip yazar kasayı açması ve paraları aldığı görüldü. Hırsızın eşkalinin belirlenmemesi için yüzünü kapattığı anbean kameralara yansıdı.