KAPUT ÜSTÜNDE DEHŞET YOLCULUĞU - Son Dakika
Üye Girişi

KAPUT ÜSTÜNDE DEHŞET YOLCULUĞU

18.01.2023 15:45

Kız kardeşini gördüğü aracın kaputuna atladıRojda ALTINTAŞ - Mertcan ÖZTÜRK /İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de kız kardeşini, erkek arkadaşı Samet Ekinci aynı araçta gören ağabey Bülent Ülgen (36) onları durdurmak için kaputun üzerine atladı.

Kız kardeşini gördüğü aracın kaputuna atladı

Rojda ALTINTAŞ - Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de kız kardeşini, erkek arkadaşı Samet Ekinci aynı araçta gören ağabey Bülent Ülgen (36) onları durdurmak için kaputun üzerine atladı. Hızla gaza basan Ekinci yol kenarındaki kamyonete çarptı ardından kaputtan yola düşen Bülent Ülgen'in üzerinden iki kez geçti.

Olay 15 Ocak Pazar günü sabah 03.00 saatlerinde Küçükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre, Bülent Ülgen(36) kız kardeşi ve Samet Ekinci'yi aynı aracın içerisinde görünce onları durdurmak için kaputun üzerine atladı. Ekinci kaputa çıkan ağabeyi Ülgen'i düşürmek için gaza bastı. Hızlı bir şekilde ara sokağa giren Ekinci, park halindeki kamyonete çarptı. Ekinci bu sefer çarpmanın etkisiyle yere düşen Ülgen'in üzerinden iki kez geçti. Samet Ekinci ardından olay yerinden hızla uzaklaştı. Yoğun bakıma alınan Ülgen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Yakalanan Samet Ekinci ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'PARÇALANMIŞTI"

Olayın yaşandığı mahallede esnaf olan Mehmet Gündoğdu, 'İşyerime gidiyordum. O durumda karşılaştık. Yaralıydı burada ambulansı aradık. Hastaneye haber verdik. Acil müdahale ettiler. Parçalanmıştı, üzerinden 2-3 sefer geçiyor. Aracın içerisindeki kız kardeşiymiş. Vatandaş kaputun üzerinde geliyor, kız kardeşini kaçırdığını iddia ediyor" diye konuştu.

"170 KİLOMETRE HIZLA GELİYOR"

Adem Çoban ise,?Yaralanan kişi kadının ağabeyi. Aşağıdan 170 kilometre hızla geliyor, 2-3 kez üzerinden geçiyor. Şu an yoğun bakımda. Tanıdığımız birisi, mahallemizde esnaftı" dedi.

'AKLA MANTIĞA SIĞACAK BİR ŞEY DEĞİL"

Mutluhan Yıldırım ise 'Şiddeti bir ses duyduk. Patlama olduğunu sandık dışarı çıkıp baktık. Ağlama sesleri geliyordu, kadın ve erkek sesleri de vardı. Vurup kaçmış zaten, ambulansı aradık. Öncesinde bir kavga olmuş zaten. Bu olay akla mantığa sığacak gibi bir şey değil. Çarpma değil, kasten yapılan bir şey gibi. İlk başta ezilen kişi zaten kaputun üzerinde gidiyordu, park halindeki araca vururken düşüyor. İçler acısı bir durum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Kız kardeşini kaçıran şahsı durdurmak için arabanın kaputuna atladı! Sonrası korkunç Kız kardeşini kaçıran şahsı durdurmak için arabanın kaputuna atladı! Sonrası korkunç SPOR Vincenzo Montella: İstediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız SPOR Vincenzo Montella: İstediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız

Küçükçekmece, Ekinci, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAPUT ÜSTÜNDE DEHŞET YOLCULUĞU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:26 Müge Anlı'nın programına damga vuran Ezel Bayraktar, aradığı aşkı buldu
16:09 Türkiye'de bu da oldu! Kulübedeki futbolcunun ağzındakini görenler gözlerine inanamadı
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sen git çocuk bezi sat" dediği Ali Babacan'dan yanıt: Özür dilemelisiniz
15:39 Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta seçim çağrısına tek cümlelik yorum
15:30 Tarık Papuççuoğlu 29 yıllık eşinden neden boşandığını itiraf etti: Genç bir kadına aşık oldum
15:29 Dünyanın en ateşli büyükannesi Gine Stewart'tan sınırları zorlayan paylaşım
15:08 Anne ve iki çocuğunun acı sonu! Cansız bedenlerini işten eve gelen baba buldu
15:17 100 ülke zeka seviyelerine göre listelendi! Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı
14:42 Eşiyle el ele tutuşup yolun karşısına geçen kadın, kamyonun altında kalarak can verdi
15:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta seçim çağrısına CHP'den net tavır: 6 Nisan'dan sonraki her tarih senin koltuğun içindir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2023 16:48:10. #1.13#
SON DAKİKA: KAPUT ÜSTÜNDE DEHŞET YOLCULUĞU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement