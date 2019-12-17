"Kaputa vurun" kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kaputa vurun' kampanyası - Son Dakika

"Kaputa vurun" kampanyası

6 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından kış ayında soğuktan araç kaputlarına sığınan hayvanların fark edilmesi için "Lütfen Kaputa Vur" kampanyası başlatıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından kış ayında soğuktan araç kaputlarına sığınan hayvanların fark edilmesi için "Lütfen Kaputa Vur" kampanyası başlatıldı.


Başkan Köse, kış ayının gelmesiyle birlikte soğuktan korunmak için otomobil motorlarına sığınan hayvanların zarar görmemesi için vatandaşlardan araçlarının kaputuna vurmalarının önemli oluğunu belirtti.


Köse, sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklamada, çok sayıda kedi ve köpek otomobillerin çalışmasıyla sığındıkları motorda ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtirken, otomobil sahiplerinden araçlarını çalıştırmadan önce kaputa vurmasını istedi. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:51 Kaynak: İHA
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