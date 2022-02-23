KAPUTA YATIP ÖNDEKİ ARACI AYAKLARIYLA İTTİ - Son Dakika
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KAPUTA YATIP ÖNDEKİ ARACI AYAKLARIYLA İTTİ

23.02.2022 12:47

AKSARAY'da seyir halindeki otomobilin kaputunun üzerine yatan kişinin öndeki aracı ittiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AKSARAY'da seyir halindeki otomobilin kaputunun üzerine yatan kişinin öndeki aracı ittiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, dün saat 16.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde çekildi. Görüntülerde; seyir halindeki otomobilin kaputunun üzerine yatan kişinin, arızalı olduğu düşünülen aracı ayakları ile ittiği anlar yer aldı. O anlar, fabrika işçilerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler de tepki çekti.

KAPUTA YATIP ÖNDEKİ ARACI AYAKLARIYLA İTTİ

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Aksaray'da otomobilin kaputuna yatan kişinin ayaklarıyla öndeki aracı ittiği anlar görüntülendi Aksaray'da otomobilin kaputuna yatan kişinin ayaklarıyla öndeki aracı ittiği anlar görüntülendi Çerkezköy OSB'de tır sürücüleri QR kodlu etiketlerle parklara yönlendiriliyor Çerkezköy OSB'de tır sürücüleri QR kodlu etiketlerle parklara yönlendiriliyor Trabzon Arsin OSB'de 'Uluslararası Pazarda Müşteri Bulma ve Satış' Eğitimi Trabzon Arsin OSB'de 'Uluslararası Pazarda Müşteri Bulma ve Satış' Eğitimi

Organize Sanayi Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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