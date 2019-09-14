Son Dakika Haberleri: Kaputaş plajı'na gezginlerden yüksek puan
Son Dakika Güncel Haber

Kaputaş plajı'na gezginlerden yüksek puan

1 saat önce

ANTALYA'nın turistik ilçesi Kaş'a 28 kilometre uzaklıktaki Kaputaş Plajı, ABD merkezli seyahat sitesi TripAdvisor'da, 5 üzerinden 4.5 puan aldı.

Kaputaş plajı'na gezginlerden yüksek puan, System.String[]

ANTALYA'nın turistik ilçesi Kaş'a 28 kilometre uzaklıktaki Kaputaş Plajı, ABD merkezli seyahat sitesi TripAdvisor'da, 5 üzerinden 4.5 puan aldı.

ABD merkezli otel, restoran incelemeleri, konaklama rezervasyon ve seyahat ile ilgili detaylı anlatımın yanı sıra gezginlerin mesajlarında memnuniyetlerinin yanı sıra eleştirilerinin yayımlandığı 'TripAdvisor', dünya üzerindeki gezginler tarafından gezi rotası belirlemek için kullanılıyor. Siteye yapılan yorumlardan yola çıkan turistler, tatil tercihlerini buna göre şekillendiriyor.

Bu siteye yapılan yorumlarda, Kaş sınırlarındaki Kaputaş Plajı 5 üzerinden 4.5 puan aldı. Türk gezginlerin yanı sıra yabancı gezginlerin yüksek puan verdiği Kaputaş Plajı, 'Merdivenleri inmeye değecek kadar keyifli, hala çok güzel', 'Kaş'a gelip de kesinlikle görülmesi gereken bir plaj', 'İnci gibi deniz, renk inanılmaz turkuaz', 'Cennetten bir manzara', 'Türk maldivleri' gibi olumlu yorumlar aldı. Site üzerinde yapılan puanlama ve yorumlarla popüler yerler arasına giren plajın deniz yapısı ve kumsalı en çok beğenilen ayrıntıları oldu. Otopark sıkıntısı ile plaja ulaşmak için kullanılan merdivenleri eleştiren gezginler, genel olarak plaja yüksek puan verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Sisi'den "Benim en favori diktatörüm" diye bahsetmiş
Kim Kardashian, giydiği korseyi çıkaramayınca altını ıslattı Cübbeli Ahmet Hoca'dan Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'na: Sakalından utan Kırıp dökmenin serbest olduğu "stres odalı" otel

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 13:10:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaputaş plajı'na gezginlerden yüksek puan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]