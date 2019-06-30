Kaputu açık giden otomobili görenler şaşırdı



D-100 Karayolu'nun Avcılar- Küçükçekmece arasında rampa aşağı kaputu açık halde ilerleyen otomobili görenler şaşırdı. Dün akşam saatlerinde karayolunda görülen trafik yoğunluğunun nedeni de anlaşılmış oldu.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobilin sürücüsü, araç motorunun normalden daha fazla ısınarak hararet yapması üzerine park ederek, haznedeki suyu soğutmaya çalıştı. Ancak, sonuç alamadı. Araç arızası nedeniyle trafik yoğunluğunun da artmaya başladığını gören sürücü, kendisine göre bir yöntem geliştirerek, direksiyon başına geçtikten sonra otomobil kaputu açık halde rampadan inmeye başladı. Sürücü eğilerek açık olan ön kaputun kaporta ile arasındaki küçük boşlukta yolun önünü kontrol ederek ilerleyişini sürdürdü. Kaput açık halde bu yolculuğu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu garip yolculuk, D-100 Karayolu'nun Küçükçekmece yol ayrımına kadar sürdü. Sürücü, buradaki rampayı tamamladıktan sonra ilerleyemeyince aracı sağda bir yerde park ederek aracın haznesindeki suyun soğumasını bekledi.

- İstanbul