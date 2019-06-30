Kaputu açık giden otomobili görenler şaşırdı
41 dakika önce
100 Karayolu'nun Avcılar- Küçükçekmece arasında rampa aşağı kaputu açık halde ilerleyen otomobili görenler şaşırdı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:54 Kaynak: DHA
D-100 Karayolu'nun Avcılar- Küçükçekmece arasında rampa aşağı kaputu açık halde ilerleyen otomobili görenler şaşırdı. Dün akşam saatlerinde karayolunda görülen trafik yoğunluğunun nedeni de anlaşılmış oldu.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobilin sürücüsü, araç motorunun normalden daha fazla ısınarak hararet yapması üzerine park ederek, haznedeki suyu soğutmaya çalıştı. Ancak, sonuç alamadı. Araç arızası nedeniyle trafik yoğunluğunun da artmaya başladığını gören sürücü, kendisine göre bir yöntem geliştirerek, direksiyon başına geçtikten sonra otomobil kaputu açık halde rampadan inmeye başladı. Sürücü eğilerek açık olan ön kaputun kaporta ile arasındaki küçük boşlukta yolun önünü kontrol ederek ilerleyişini sürdürdü. Kaput açık halde bu yolculuğu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu garip yolculuk, D-100 Karayolu'nun Küçükçekmece yol ayrımına kadar sürdü. Sürücü, buradaki rampayı tamamladıktan sonra ilerleyemeyince aracı sağda bir yerde park ederek aracın haznesindeki suyun soğumasını bekledi.
- İstanbul
Küçükçekmece'deki küçük kıza taciz iddiası vatandaşları sokağa döktü: 1 gözaltı
Trump ile Kim, silahsız bölgede görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyoto'daki Ara Güler Sergisi'nin açılışını yaptı
Mansur Yavaş sosyal medyayı salladı! Melih Gökçek'e "fışkiye" göndermesi