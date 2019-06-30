Son Dakika Haberleri: Kaputu açık giden otomobili görenler şaşırdı
Son Dakika Güncel Haber

Kaputu açık giden otomobili görenler şaşırdı

41 dakika önce

100 Karayolu'nun Avcılar- Küçükçekmece arasında rampa aşağı kaputu açık halde ilerleyen otomobili görenler şaşırdı.

Kaputu açık giden otomobili görenler şaşırdı, System.String[]


D-100 Karayolu'nun Avcılar- Küçükçekmece arasında rampa aşağı kaputu açık halde ilerleyen otomobili görenler şaşırdı. Dün akşam saatlerinde karayolunda görülen trafik yoğunluğunun nedeni de anlaşılmış oldu.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobilin sürücüsü, araç motorunun normalden daha fazla ısınarak hararet yapması üzerine park ederek, haznedeki suyu soğutmaya çalıştı. Ancak, sonuç alamadı. Araç arızası nedeniyle trafik yoğunluğunun da artmaya başladığını gören sürücü, kendisine göre bir yöntem geliştirerek, direksiyon başına geçtikten sonra otomobil kaputu açık halde rampadan inmeye başladı. Sürücü eğilerek açık olan ön kaputun kaporta ile arasındaki küçük boşlukta yolun önünü kontrol ederek ilerleyişini sürdürdü. Kaput açık halde bu yolculuğu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu garip yolculuk, D-100 Karayolu'nun Küçükçekmece yol ayrımına kadar sürdü. Sürücü, buradaki rampayı tamamladıktan sonra ilerleyemeyince aracı sağda bir yerde park ederek aracın haznesindeki suyun soğumasını bekledi.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:54 Kaynak: DHA
Araç, D-100 Karayolu, Avcılar, Küçükçekmece, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçükçekmece'deki küçük kıza taciz iddiası vatandaşları sokağa döktü: 1 gözaltı Trump ile Kim, silahsız bölgede görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyoto'daki Ara Güler Sergisi'nin açılışını yaptı Mansur Yavaş sosyal medyayı salladı! Melih Gökçek'e "fışkiye" göndermesi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 10:35:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaputu açık giden otomobili görenler şaşırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]