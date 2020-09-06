Kaputu açık otomobille yol aldı - Son Dakika

Kaputu açık otomobille yol aldı

ANKARA'da bir sürücü, otomobilin açık olan kaputundan önünü göremediği halde trafikte yol aldı.

Kaputu açık otomobille yol aldı, System.String[]

ANKARA'da bir sürücü, otomobilin açık olan kaputundan önünü göremediği halde trafikte yol aldı.

Çankaya ilçesi Ziaur Rahman Caddesi'nde akşam saatlerinde kaputu açık halde giden bir otomobil dikkat çekti. Yolda bu şekilde giden otomobil, hem şaşkınlık hem de tehlike yarattı. Başka bir sürücünün cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntüye, yolun en sağından düşük hızla giden otomobil yansıdı. Sürücüsünün güçlükle kontrol ettiği otomobil, görenleri hayrete düşürdü.


Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 07:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaputu açık otomobille yol aldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

KPSS'yi bir dakika ile kaçıran genç kız okul bahçesinde sinir krizi geçirdi Muhtar belediye operatörünü tabancayla rehin aldı, görüntüler paylaşılınca "Şaka amaçlı çektik" dedi Son Dakika! Türkiye ve KKTC'nin "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı bugün itibariyle KKTC'de başladı "Babam ölmemi istiyor" diyerek intihar etmişti! Gözaltına alınan baba serbest kaldı Galatasaray, Badou Ndiaye'nin transfer edileceğine dair çıkan haberleri yalanladı Keçiboynuzu hasadı için 10 yıl bekledi! Şimdi pekmezinin kilosunu 60 liradan satıyor Rus yapımı roket, atış yapacak olan askerin omzunda patladı! Korku dolu anlar kamerada Kaza nedeniyle KPSS'ye geç kalanların imdadına Vali Sonel yetişti KPSS'ye geç kalan aday: Sınav benim için o kadar da önemli değildi Yeni evli çifte yenge şoku! Altın ve paraları çalıp çamaşır makinesinde yıkamış Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı Son dakika! MSB, Oruç Reis'ten yeni görüntü paylaştı: Doğu Akdeniz'de hiçbir kabadayılığa izin verilmeyecek Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti Ezan sesi duyamayan mahalleliden ilginç çözüm! Caminin minaresini yüksek bir binanın çatısına yaptılar Sakarya'da darp edilen mevsimlik işçiler olayın iç yüzünü anlattı: Bize "it sürüsü" dediler
Güldür Güldür'de Güldür Güldür'de "Cumhuriyet" kelimesinin biplenmesi tartışma yaratmıştı! Kanaldan açıklama geldi         
10:16
ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü         
10:09
Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı         
10:02
Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! "Bu evi satmak, vatanı satmakla eşdeğer"         
10:00
Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti         
09:47
Eşeği elinden alınacak olan çiftçiye müjdeyi kaymakam verdi: Taksitler ödenecek, devletimizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz Eşeği elinden alınacak olan çiftçiye müjdeyi kaymakam verdi: Taksitler ödenecek, devletimizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz         
09:22
Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu         
08:44
Kıskançlıktan gözü dönen koca, 2 çocuğunun annesini defalarca bıçakladı Kıskançlıktan gözü dönen koca, 2 çocuğunun annesini defalarca bıçakladı         
07:23
Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi         
05:03
Trafiğe neden olduğu iddialarına Soylu'dan manidar yanıt: Özür dilerim, olmamam gereken bir yerdeydim Trafiğe neden olduğu iddialarına Soylu'dan manidar yanıt: Özür dilerim, olmamam gereken bir yerdeydim         
01:57
Sivasspor'u mağlup eden Fenerbahçe, The Land of Legends Cup'ın sahibi oldu Sivasspor'u mağlup eden Fenerbahçe, The Land of Legends Cup'ın sahibi oldu         
22:51
Bakan Çavuşoğlu'ndan, Avusturya Başbakanı Kurz'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki: Hastalıklı zihniyet Bakan Çavuşoğlu'ndan, Avusturya Başbakanı Kurz'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki: Hastalıklı zihniyet         
22:13
Türkiye ve Azerbaycan'dan gözdağı! Savaş sahnelerini aratmayan tatbikat Türkiye ve Azerbaycan'dan gözdağı! Savaş sahnelerini aratmayan tatbikat         
21:42
Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu         
21:13
Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi         
20:46
UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı         
17:18
Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak         
16:40
Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak         
16:13
Şarkıcı Merve Özbey, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu açıkladı Şarkıcı Merve Özbey, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu açıkladı         
15:54
İzmir Göztepe ile İstanbul Göztepe'yi birbirine karıştıran Hamza Yerlikaya sosyal medyanın diline düştü İzmir Göztepe ile İstanbul Göztepe'yi birbirine karıştıran Hamza Yerlikaya sosyal medyanın diline düştü         
15:15
Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu         
14:29
Yunanistan'da yapılan anketten Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı         
14:05
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor         
14:00
Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim         
12:57
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak         
11:58
Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor         
11:50
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında         
09:28
Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor         
08:35
ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2020 14:22:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaputu açık otomobille yol aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei