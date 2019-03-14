Son Dakika Haberleri: Kaputun Altına Gizlenen Eroini "Galia" Buldu

Kaputun Altına Gizlenen Eroini "Galia" Buldu

51 dakika önce

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaputun Altına Gizlenen Eroini
Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları öne sürülen Ö.K, G.K, E.E, ÖA. ve H.K'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 70 gram esrar, 30 gram metamfetamin, 13 uyuşturucu tablet, bir miktar kokain ve sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yine zanlılara ait hafif ticari araçta özel eğitimli narkotik köpeği "Galia" ile arama yapan ekipler, aracın ön kaputun altındaki döşemeye gizlenmiş 105 gram eroin buldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:20 Kaynak: AA

Narkotik, Uyuşturucu Ticareti, Bursa, Güncel
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