Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda heyelan tehlikesi - Son Dakika

Kapuzbaşı'na araçları ile giden vatandaşlar yolda kalırken, yol yoğun yağışın durması ve tehlikenin geçmesinin ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

Kayseri 'de özellikle ilçelerde etkili olan yoğun yağış Yahyalı ilçesinde heyelan tehlikesine yol açtı. Dünyaca ünlü Kapuzbaşı şelalelerine giden yolda yoğun yağış nedeniyle heyelan tehlikesi yaşandı. Yaşanan tehlike, Kapuzbaşı'na giden vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

KAYSERİ - Dün etkili olan yoğun yağış, dünyaca ünlü Kapuzbaşı şelalelerine giden yolda heyelan tehlikesine neden oldu.

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